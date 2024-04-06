MamaRika на грани развода с Сергеем Середой - причины

Звездные супруги певица MamaRika и шоумен Сергей Середа. Фото: пресс-релиз

Певица MamaRika шокировала признанием, что в ее браке с шоуменом Сергеем Середой появилась трещина. Они переживают кризис. Артистка выплеснула свои переживания в драматическую песню "Хтось йде".

Об этом рассказала команда звезды редакции Новини.LIVE.

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Артистка MamaRika выпустила автобиографическую песню "Хтось йде". В ней воплотилась реальная история, ведь звезда переживает кризис в отношениях с мужем Сергеем Середой. Они были вместе 9 лет и воспитывают сына Давида.

MamaRika призналась, что это первые проблемы в ее браке и сейчас они оба пытаются спасти свою семью.

"Я бы очень хотела сказать вам, что "Хтось йде" — это трек об опыте, который мы когда-то пережили, и у нас уже все хорошо. К сожалению — нет. Все происходит прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Поддерживать тот костер, который разгорелся девять лет назад и пылал все это время, невероятно сложно, это реальная взрослая жизнь", — искренне призналась MamaRika.

Звездные супруги певица MamaRika и шоумен Сергей Середа. Фото: стоп-кадр клипа "Хтось йде"

Брак звезды дал трещину за последние четыре года. Пандемия и полномасштабное вторжение отразилось на их любви так же, как и в жизни миллионов украинцев.

"Конечно, не всегда все было гладко, нас неоднократно качало в разные стороны, но мы всегда брались за руки и держали друг друга. Однако так тяжело, как сейчас, не было никогда. Песня "Хтось йде" — о том, что мы чувствуем и проживаем прямо сейчас. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию", — обьяснила звезда.

Певица пожелала всем парам стремиться победить все проблемы дома и пытаться сохранить семью.

"Семья у меня всегда на первом месте. Эта песня — тяжелая, но правдивая. Так же тяжелыми были и съемки клипа. Было очень холодно — и на улице, и на сердце. В видео вы увидите настоящие эмоции, бушующие у нас Мы не хотим ничего скрывать, и на своем примере показываем, что это ок быть не ок, что в жизни бывают и такие сверхсложные периоды", — добавила MamaRika.

Певица MamaRika. Фото: стоп-кадр клипа "Хтось йде"

Напомним, Санта Димополус расстается со своим любимым после 11 лет брака. Также мы рассказывали, почему шоумен Сергей Середа не мобилизовался в ряды ВСУ.