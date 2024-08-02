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MamaRika разом з чоловіком привітала красунчика-сина з днем народження

2 серпня 2024 13:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
MamaRika показала, як привітала сина із днем народження — відео
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка MamaRika разом зі своїм чоловіком, шоуменом Сергієм Середою зворушливо привітали сина Давида із днем народження. В цей святковий день зіркова родина вирішила допомогти нашим захисникам.

Відео з привітанням виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася зворушливими кадрами, на яких разом з чоловіком, шоуменом Сергієм Середою вітає маленького іменинника Давида із днем народження. Батьки замовили для нього гелеві кульки та торт із драконами.

Зіркове подружжя звернулось до шанувальників від імені сина та закликало у цей святковий день задонатити не йому на подарунки, а на допомогу нашим захисникам.

"Йов, народ, мені сьогодні 3 роки! Я довго думав, що б я хотів у подарунок. Живого динозавра мені не дозволили, корабель сказали дорого, але якщо чесно, то мені це все не треба. Головна моя мрія — це наша перемога! Тому я відкрив банку (ну радики допомогли)), і ви можете мене привітати, закинувши туди трохи грошенят", — підписала зворушливі кадри MamaRika.

Нагадаємо, раніше співачка похизувалася зробленим бюстом. Також ми розповідали, чому шоумен Сергій Середа не мобілізувався до лав ЗСУ.

діти Mamarika українські зірки повітряна куля торт день народження донат Сергій Середа

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