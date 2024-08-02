MamaRika показала, як привітала сина із днем народження — відео

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Відома українська співачка MamaRika разом зі своїм чоловіком, шоуменом Сергієм Середою зворушливо привітали сина Давида із днем народження. В цей святковий день зіркова родина вирішила допомогти нашим захисникам.

Відео з привітанням виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася зворушливими кадрами, на яких разом з чоловіком, шоуменом Сергієм Середою вітає маленького іменинника Давида із днем народження. Батьки замовили для нього гелеві кульки та торт із драконами.

Зіркове подружжя звернулось до шанувальників від імені сина та закликало у цей святковий день задонатити не йому на подарунки, а на допомогу нашим захисникам.

"Йов, народ, мені сьогодні 3 роки! Я довго думав, що б я хотів у подарунок. Живого динозавра мені не дозволили, корабель сказали дорого, але якщо чесно, то мені це все не треба. Головна моя мрія — це наша перемога! Тому я відкрив банку (ну радики допомогли)), і ви можете мене привітати, закинувши туди трохи грошенят", — підписала зворушливі кадри MamaRika.

Нагадаємо, раніше співачка похизувалася зробленим бюстом. Також ми розповідали, чому шоумен Сергій Середа не мобілізувався до лав ЗСУ.