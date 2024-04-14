Mamarika похизувалася зробленими грудьми — фото

Українська співачка Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Відома українська співачка Mamarika вперше показала результати операції зі збільшення грудей. Зірка поділилася звабливими світлинами, на яких вона позувала без спідньої білизни.

Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Співачка здійснила одну зі своїх заповітних мрій — збільшила груди. Зірка вирішила символічно похизуватися результатами мамопластики у свій день народження. Артистка закликала підписників зробити її подарунок — задонатити на дрони для військових.

Зірка позувала перед об'єктивом камери лише в одних брюках кольору хакі. Вона продемонструвала свою струнку підтягнуту фігуру та прикривала зроблені груди руками. Праве плече та руку Mamarika прикрашають татуювання із квітами.

"35 мазафака…можу собі дозволити! І ні, це не просто голі фоточки (як зараз рознесуть токсіки), це естетика, яка порадує ваше око, та і моє теж!" — написала Mamarika.

Співачка замотивувала свою аудиторію донатити на потреби захисників, пообіцявши їм ще більше пікантних світлин, якщо вдасться зібрати більше 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, MamaRika на межі розлучення з Сергієм Середою. Також ми розповідали, чому шоумен Сергій Середа не мобілізувався до лав ЗСУ.