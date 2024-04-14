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У 35 можу собі дозволити — MamaRika топлес похизувалась зробленими грудьми

14 квітня 2024 14:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Mamarika похизувалася зробленими грудьми — фото
Українська співачка Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Mamarika вперше показала результати операції зі збільшення грудей. Зірка поділилася звабливими світлинами, на яких вона позувала без спідньої білизни.

Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram

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Mamarika збирає пікантними світлинами на донати військовим

Співачка здійснила одну зі своїх заповітних мрій — збільшила груди. Зірка вирішила символічно похизуватися результатами мамопластики у свій день народження. Артистка закликала підписників зробити її подарунок — задонатити на дрони для військових.

Зірка позувала перед об'єктивом камери лише в одних брюках кольору хакі. Вона продемонструвала свою струнку підтягнуту фігуру та прикривала зроблені груди руками. Праве плече та руку Mamarika прикрашають татуювання із квітами.

"35 мазафака…можу собі дозволити! І ні, це не просто голі фоточки (як зараз рознесуть токсіки), це естетика, яка порадує ваше око, та і моє теж!" — написала Mamarika.

Співачка замотивувала свою аудиторію донатити на потреби захисників, пообіцявши їм ще більше пікантних світлин, якщо вдасться зібрати більше 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, MamaRika на межі розлучення з Сергієм Середою. Також ми розповідали, чому шоумен Сергій Середа не мобілізувався до лав ЗСУ.

Mamarika
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день народження

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