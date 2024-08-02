MamaRika показала, как поздравила сына с днем рождения — видео

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Известная украинская певица MamaRika вместе со своим мужем, шоуменом Сергеем Середой трогательно поздравили сына Давида с днем рождения. В этот праздничный день звездная семья решила помочь нашим защитникам.

Видео с поздравлениями исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица поделилась трогательными кадрами, на которых вместе с мужем, шоуменом Сергеем Середой поздравляет маленького именинника Давида с днем рождения. Родители заказали ему гелевые шарики и торт с драконами.

Звездные супруги обратились к поклонникам от имени сына и призвали в этот праздничный день задонатить не ему подарки, а на помощь нашим защитникам.

"Иов, народ, мне сегодня 3 года! Я долго думал, что бы я хотел в подарок. Живого динозавра мне не разрешили, корабль сказали дорого, но если честно, то мне это все не надо. Главная моя мечта — это наша победа. Поэтому я открыл банку (ну радики помогли)), и вы можете меня поздравить, закинув туда немного деньжат", — подписала трогательные кадры MamaRika.

Напомним, ранее певица похвасталась сделанным бюстом. Также мы рассказывали, почему шоумен Сергей Середа не мобилизовался в ряды ВСУ.