Mamarika травмувалась під час сольного концерту

Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Українська артистка травмувала ноги на своєму останньому сольному концерті. Співачка не переймається через це.

Про це зірка повідомила в своєму instagram.

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Співачка Mamarika відіграла сольний концерт в Києві і залишилась ним дуже задоволена. Вона відзначила лише один недолік — багряні синці на колінах.

"Людинка, яка відіграла сольник", — іронічно підписала артистка фото своїх ніг.

Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Зірка не уточнила, як саме травмувалась на сцені. Незважаючи на синці, співачка надзвичайно вдячна прихильникам за усі подаровані квіти, а в неї їх чимало.

Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

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