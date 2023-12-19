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Mamarika травмувалась під час сольного концерту

19 грудня 2023 11:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Mamarika травмувалась під час сольного концерту
Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська артистка травмувала ноги на своєму останньому сольному концерті. Співачка не переймається через це.

Про це зірка повідомила в своєму instagram.

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Mamarika показала травму

Співачка Mamarika відіграла сольний концерт в Києві і залишилась ним дуже задоволена. Вона відзначила лише один недолік — багряні синці на колінах. 

"Людинка, яка відіграла сольник", — іронічно підписала артистка фото своїх ніг.

Mamarika показала травму
Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Зірка не уточнила, як саме травмувалась на сцені. Незважаючи на синці, співачка надзвичайно вдячна прихильникам за усі подаровані квіти, а в неї їх чимало.

Mamarika і квіти
Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

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