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Mamarika травмировалась во время сольного концерта

19 декабря 2023 11:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Mamarika травмировалась во время сольного концерта
Мамарика. Фото: instagram.com/mamarika_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская артистка травмировала ноги на своем последнем сольном концерте. Певица не переживает из-за этого.

Об этом звезда сообщила в своем instagram.

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Mamarika показала травму

Певица Mamarika отыграла сольный концерт в Киеве и осталась очень довольна. Она заметила лишь один недостаток — багровые синяки на коленях.

"Человек, который отыграл сольник", — иронично подписала артистка фото своих ног.

Mamarika показала травму
Мамарика. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Звезда не уточнила, как и при каких обстоятельствах получила травмы. Несмотря на синяки, певица очень благодарна поклонникам за все подаренные цветы, а у нее их немало.

Mamarika и цветы
Мамарика. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Напоминаем, что легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки.

Ранее группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ собрала миллион гривен для ВСУ.

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