Mamarika травмировалась во время сольного концерта
Украинская артистка травмировала ноги на своем последнем сольном концерте. Певица не переживает из-за этого.
Об этом звезда сообщила в своем instagram.
Mamarika показала травму
Певица Mamarika отыграла сольный концерт в Киеве и осталась очень довольна. Она заметила лишь один недостаток — багровые синяки на коленях.
"Человек, который отыграл сольник", — иронично подписала артистка фото своих ног.
Звезда не уточнила, как и при каких обстоятельствах получила травмы. Несмотря на синяки, певица очень благодарна поклонникам за все подаренные цветы, а у нее их немало.
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