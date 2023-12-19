Mamarika травмировалась во время сольного концерта

Мамарика. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Украинская артистка травмировала ноги на своем последнем сольном концерте. Певица не переживает из-за этого.

Об этом звезда сообщила в своем instagram.

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Певица Mamarika отыграла сольный концерт в Киеве и осталась очень довольна. Она заметила лишь один недостаток — багровые синяки на коленях.

"Человек, который отыграл сольник", — иронично подписала артистка фото своих ног.

Мамарика. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Звезда не уточнила, как и при каких обстоятельствах получила травмы. Несмотря на синяки, певица очень благодарна поклонникам за все подаренные цветы, а у нее их немало.

Мамарика. Фото: instagram.com/mamarika_official/

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