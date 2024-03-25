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Селена Гомес шокувала надвідвертим фото у білизні

25 березня 2024 07:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес шокувала надвідвертим фото у білизні
Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Селена Гомес поділилася одними зі своїх найвідвертіших знімків, позуючи в чорному бюстгальтері без бретелей. 31-річна зірка показала дуже пишні груди, чуттєво дивлячись у камеру.

Фото співачка опублікувала у соціальній мережі, але згодом вирішила їх прибрати.

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Гомес раніше розповідала про використання соціальних мереж і про те, що вона не повністю керує власним обліковим записом Instagram. Також співачка робила кілька дописів про те, як бореться з хейтерами.

 

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

 

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Єдине, що я маю на телефоні, — це TikTok, тому що я вважаю, що він трохи менш ворожий. У соціальних мережах є чудові речі — спілкуватися з шанувальниками, бачити, наскільки вони щасливі та схвильовані, і їхні історії. Але зазвичай це фільтрується для мене зараз. Я створила систему. Усе, що я роблю, я надсилаю своєму помічнику, який їх розміщує. Що стосується коментарів, моя команда відбирає речі, які надихають", — сказала вона Vanity Fair під час інтерв’ю.

Раніше Селена неодноразово ділилася повідомленнями про бодіпозитив. Зірка заявила, що її ліки від вовчака відповідальні за її збільшення ваги. У той час Гомес сказала, що "ніколи не стане моделлю". Знаменитість пояснила, що вона набрякає через ліки, які вона вживає, а також закликала шанувальників любити себе навіть у моменти сорому.

Нагадаємо, Селена Гомес перестала приховувати роман з репером. А нова обраниця Касселя вразила відвертою фотосесією.

Селена Гомес
закордонні зірки
відверті фото
зірки

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