Сінді Кроуфорд у вишуканих образах знялась для модного глянцю

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Сінді Кроуфорд знялась для обкладинки Remix. Красуня позувала для березневого випуску журналу.

Про це пише Daily Mail.

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Сінді Кроуфорд вразила фотосесією на пляжі

58-річна зірка подіумів приміряла сукні від відомих дизайнерів і будинків моди, включаючи Oscar De La Renta, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci та інших, у фотосесії, проведеній поблизу Маямі.

Сінді була сфотографована на приватному пляжі та в прилеглих районах. Для обкладинки красуня позувала без штанів у великому бордовому піджаку з манжетами від Guccі.

Відомий фотограф Джозеф Монтезінос, став автором фотосесії, а Крістен Інгерсолл стилістом Кроуфорд. Це її перша обкладинка журналу після того, як 20 лютого їй виповнилося 58 років.

У свій день народження вона була завалена приємними привітаннями, в тому числі від її чоловіка Ренде Гербера, який з любов’ю описав її як свою "божевільно веселу гарячу дружину".

У січні вона вчетверте з’явилася на Harper’s BAZAAR Singapore.

Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко показала сукню з "четвертого весілля". А Мерайя Керрі відзначила день народження у яскравій сукні.