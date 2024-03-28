Сінді Кроуфорд у вишуканих образах знялась для модного глянцю
Модель Сінді Кроуфорд знялась для обкладинки Remix. Красуня позувала для березневого випуску журналу.
Про це пише Daily Mail.
Сінді Кроуфорд вразила фотосесією на пляжі
58-річна зірка подіумів приміряла сукні від відомих дизайнерів і будинків моди, включаючи Oscar De La Renta, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci та інших, у фотосесії, проведеній поблизу Маямі.
Сінді була сфотографована на приватному пляжі та в прилеглих районах. Для обкладинки красуня позувала без штанів у великому бордовому піджаку з манжетами від Guccі.
Відомий фотограф Джозеф Монтезінос, став автором фотосесії, а Крістен Інгерсолл стилістом Кроуфорд. Це її перша обкладинка журналу після того, як 20 лютого їй виповнилося 58 років.
У свій день народження вона була завалена приємними привітаннями, в тому числі від її чоловіка Ренде Гербера, який з любов’ю описав її як свою "божевільно веселу гарячу дружину".
У січні вона вчетверте з’явилася на Harper’s BAZAAR Singapore.
Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко показала сукню з "четвертого весілля". А Мерайя Керрі відзначила день народження у яскравій сукні.
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