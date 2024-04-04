Мамина гордость — дочь супермодели Синди Кроуфорд снялась в соблазнительной фотосессии
Модель Кайя Гербер снялась для весеннего выпуска Harper's Bazaar France, посвященного влиятельным женщинам. Звезда позировала в дерзких образах в соблазнительной фотосессии.
Об этом пишет Harper's Bazaar France.
Кайя Гербер примерила дизайнерские бикини на соблазнительных фото
Стилистом съемки стал Элоди Дэвид-Тубул, а фотографом — Аласдер Маклеллан. На снимках Кайя показывает во всей красе подтянутое тело.
Гербер все больше берет курс в актерство, она сыграла в новом сериале Palm Royale на AppleTV+. Ранее в марте было объявлено, что Кайя присоединилась к актерскому составу SNL 1975 года, фильму Джейсона Райтмана о запуске SNL. Гербер сыграет бывшую супругу Чеви Чейза Жаклин Карлин.
Кайя Гербер — дочь 57-летней супермодели Синди Кроуфорд и 61-летнего бизнесмена Рэнде Гербера.
"На самом деле я могу спросить у родителей совета по карьере, бизнесу. Это очень редкое явление — иметь родителей, работающих в той же отрасли, что и ты, чьим советам ты действительно можешь доверять", — говорит Гербер.
Напомним, Синди Кроуфорд поразила яркой фотосессией. А Селена Гомес показала соблазнительные фото.
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