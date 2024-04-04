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Мамина гордость — дочь супермодели Синди Кроуфорд снялась в соблазнительной фотосессии

4 апреля 2024 15:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь супермодели Синди Кроуфорд снялась в соблазнительной фотосессии
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Кайя Гербер снялась для весеннего выпуска Harper's Bazaar France, посвященного влиятельным женщинам. Звезда позировала в дерзких образах в соблазнительной фотосессии.

Об этом пишет Harper's Bazaar France.

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Стилистом съемки стал Элоди Дэвид-Тубул, а фотографом — Аласдер Маклеллан. На снимках Кайя показывает во всей красе подтянутое тело.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper's Bazaar France

Гербер все больше берет курс в актерство, она сыграла в новом сериале Palm Royale на AppleTV+. Ранее в марте было объявлено, что Кайя присоединилась к актерскому составу SNL 1975 года, фильму Джейсона Райтмана о запуске SNL. Гербер сыграет бывшую супругу Чеви Чейза Жаклин Карлин.

Кайя Гербер — дочь 57-летней супермодели Синди Кроуфорд и 61-летнего бизнесмена Рэнде Гербера.

"На самом деле я могу спросить у родителей совета по карьере, бизнесу. Это очень редкое явление — иметь родителей, работающих в той же отрасли, что и ты, чьим советам ты действительно можешь доверять", — говорит Гербер.

Напомним, Синди Кроуфорд поразила яркой фотосессией. А Селена Гомес показала соблазнительные фото.

Синди Кроуфорд
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звезды
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