Спокуслива Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety

Акторка Марго Роббі та актор Кілліан Мерфі. Фото: Variety

Актори Марго Роббі та Кілліан Мерфі знялися для обкладинки журналу Variety. Зірки позували у стильній фотосесії видання, для кої Марго Роббі знялась у спокусливій міні-сукні в стилі Барбі.

Про це пише Variety.

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Актори зіграли головні ролі у двох найгучніших фільмах цього року: "Барбі" та "Оппенгеймер". Фільми про ляльку Барбі та фізику Роберта Оппенгеймера, який стояв на чолі перших розробок ядерної зброї, вийшли приблизно в один час.

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Variety

Акторка Марго Роббі. Фото: Variety

Акторка Марго Роббі та актор Кілліан Мерфі. Фото: Variety

Акторка Марго Роббі та актор Кілліан Мерфі. Фото: Variety

В інтерв'ю виданню Марго Роббі зізналася, що від творців "Оппенгеймера" надходила пропозиція перенести прем'єру, щоб не перетинатися, проте його відхилили. Творцям "Барбі" зателефонував продюсер "Оппенгеймера" Чак Роув і сказав: "Я думаю, вам, народ, слід перенести прем'єру".

"І я сказала: "Ми не переноситимемо прем'єру. Якщо ти боїшся виступати проти нас, тоді ти її й переноси. А він такий: "Ми не переносимо прем'єру. Я просто думаю, що тобі краще її перенести". І я така: "Ми не переносимо. Я думаю, що насправді у нас справді вийшла чудова пара. Це ідеальне комбо, Оппенгеймер та Барбі", — говорить Марго.

Фільм "Барбі" з бюджетом у 145 млн доларів зібрав 1,4 млрд доларів у світовому прокаті. Фільм "Оппенгеймер" із бюджетом у 100 млн доларів зібрав у світовому прокаті 953,2 млн доларів.

Нагадаємо, під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала від фанатів по обличчю.

Раніше Марго Роббі, Наталі Портман та елегантна Пенелопа Крус сяяли на врученні кінопремії.