Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда
Культовая "Барби" и "Харли Квин" появилась на публике в платье от украинского бренда Cultnaked. Звезда смотрится в таком образе очень соблазнительно.
Бренд разместил фото актрисы в instagram .
Марго Робби носит украинское
Известная актриса Марго Робби выбрала для себя образ украинского бренда Cultnaked. Кожаное платье эффектно подчеркнуло фигуру звезды.
"Мы не можем перестать просматривать... и праздновать. Вперед, команда!" — радостно прокомментировал событие бренд.
Платье, которое выбрала Робби, называется Choco Killa. Она изготовлена из веганской кожи, имеет длину меди и отлично подчеркивает декольте. Позади есть длинный разрез, который соблазняет своей откровенностью.
Эта модель стоит почти 15 тысяч гривен и имеет два цвета — шоколадный и черный.
Напомним, что соблазнительная Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.
Ранее Марго Робби сверкала на вручении кинопремии.
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