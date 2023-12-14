Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда

Марго Робби в фильме "Барби". Фото: стопкадр из фильма

Культовая "Барби" и "Харли Квин" появилась на публике в платье от украинского бренда Cultnaked. Звезда смотрится в таком образе очень соблазнительно.

Бренд разместил фото актрисы в instagram .

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Марго Робби носит украинское

Известная актриса Марго Робби выбрала для себя образ украинского бренда Cultnaked. Кожаное платье эффектно подчеркнуло фигуру звезды.

"Мы не можем перестать просматривать... и праздновать. Вперед, команда!" — радостно прокомментировал событие бренд.

Платье, которое выбрала Робби, называется Choco Killa. Она изготовлена из веганской кожи, имеет длину меди и отлично подчеркивает декольте. Позади есть длинный разрез, который соблазняет своей откровенностью.

Эта модель стоит почти 15 тысяч гривен и имеет два цвета — шоколадный и черный.

Напомним, что соблазнительная Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.

Ранее Марго Робби сверкала на вручении кинопремии.