Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда arrow

Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда

14 декабря 2023 13:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда
Марго Робби в фильме "Барби". Фото: стопкадр из фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Культовая "Барби" и "Харли Квин" появилась на публике в платье от украинского бренда Cultnaked. Звезда смотрится в таком образе очень соблазнительно.

Бренд разместил фото актрисы в instagram .

Читайте также:

Марго Робби носит украинское

Известная актриса Марго Робби выбрала для себя образ украинского бренда Cultnaked. Кожаное платье эффектно подчеркнуло фигуру звезды.

"Мы не можем перестать просматривать... и праздновать. Вперед, команда!" — радостно прокомментировал событие бренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CULTNAKED (@cultnaked)

Платье, которое выбрала Робби, называется Choco Killa. Она изготовлена из веганской кожи, имеет длину меди и отлично подчеркивает декольте. Позади есть длинный разрез, который соблазняет своей откровенностью.

Эта модель стоит почти 15 тысяч гривен и имеет два цвета — шоколадный и черный.

Напомним, что соблазнительная Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.

Ранее Марго Робби сверкала на вручении кинопремии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме