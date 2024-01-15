Марго Роббі вирішила взяти паузу в акторській кар‘єрі
Популярна акторка Марго Роббі заявила, що хоче взяти паузу в акторській кар'єрі. Вона вважає, що глядачів від неї вже може нудити.
Про це пише Deadline.
Марго Роббі бере паузу в акторстві, щоб спробувати себе режисером
Акторка Марго Роббі вирішила поки що припинити зніматися у кіно, вона хоче його створювати разом із чоловіком. Одною з причин є те, що вона стала надвзичайно популярною після виходу фільму "Барбі". Артистка думає, що її стало забагато.
"Я думаю, що зараз всім вже набридло бачити мене. Мабуть мені варто на деякий час зникнути з екранів. Чесно кажучи, якби я знялася в ще одному фільмі, люди б сказали: "Знову вона? Ми просто провели з нею все літо. Досить", — сказала Роббі.
Це рішення вона прийняла після багатьох місяців просування фільму "Барбі" та його показу у кінотеатрах. На її думку, вона стала занадто впізнаваною і ще більша кількість фільмів з нею можуть почати викликати негативні емоції. Вона цього не хоче.
Зараз вона планує попрацювати режисером у продюсерській компанії, яку вона 10 років тому заснувала разом зі своїм чоловіком.
"Останні сім років я відчуваю, що хочу стати режисером. Та я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я поступово працювала над відчуттям, що заслуговую на це право бути режисером та відчуваю, що нарешті зараз наближаюся до цього відчуття", — додала Марго.
Раніше Клаудія Шиффер зраділа, що Марго Роббі повторила її культовий образ.
Також "Барбі" Марго Роббі в модному образі прикрасила обкладинку глянцю.
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