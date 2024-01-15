Марго Роббі вирішила взяти паузу в акторській кар‘єрі

Марго Роббі в фільмі "Барбі". Фото: стоп-кадр відео

Популярна акторка Марго Роббі заявила, що хоче взяти паузу в акторській кар'єрі. Вона вважає, що глядачів від неї вже може нудити.

Про це пише Deadline.

Читайте також:

Марго Роббі бере паузу в акторстві, щоб спробувати себе режисером

Акторка Марго Роббі вирішила поки що припинити зніматися у кіно, вона хоче його створювати разом із чоловіком. Одною з причин є те, що вона стала надвзичайно популярною після виходу фільму "Барбі". Артистка думає, що її стало забагато.

"Я думаю, що зараз всім вже набридло бачити мене. Мабуть мені варто на деякий час зникнути з екранів. Чесно кажучи, якби я знялася в ще одному фільмі, люди б сказали: "Знову вона? Ми просто провели з нею все літо. Досить", — сказала Роббі.

Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Це рішення вона прийняла після багатьох місяців просування фільму "Барбі" та його показу у кінотеатрах. На її думку, вона стала занадто впізнаваною і ще більша кількість фільмів з нею можуть почати викликати негативні емоції. Вона цього не хоче.

Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Зараз вона планує попрацювати режисером у продюсерській компанії, яку вона 10 років тому заснувала разом зі своїм чоловіком.

"Останні сім років я відчуваю, що хочу стати режисером. Та я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я поступово працювала над відчуттям, що заслуговую на це право бути режисером та відчуваю, що нарешті зараз наближаюся до цього відчуття", — додала Марго.

Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Раніше Клаудія Шиффер зраділа, що Марго Роббі повторила її культовий образ.

Також "Барбі" Марго Роббі в модному образі прикрасила обкладинку глянцю.