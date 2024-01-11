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"Барбі" Марго Роббі в модному образі прикрасила обкладинку глянцю

11 січня 2024 14:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
"Барбі" Марго Роббі в модному образі прикрасила обкладинку глянцю
Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Марго Роббі стала героїнею обкладинки нового номера журналу Deadline. Актриса взяла участь у зйомці у стилі "Барбі" і розповіла про кар'єру продюсера, перерву в акторській кар'єрі та бажання стати режисером.

Про це пише Deadline.

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Марго зізналася, що коли читала сценарій до фільму "Барбі", то розглядала на роль головної героїні актрису Галь Гадот. Саме режисер картини Грета Гервіг наполягла на тому, щоб Роббі розглянула свою кандидатуру. Зірка "Вовка з Уолл-стріт" розповіла, чому вона взагалі вирішила взятися за цей фільм.

 

Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com
Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com

 

Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com
Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com

 

Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com
Акторка Марго Роббі. Фото: deadline.com

"Мені дуже не вистачало легкої комедії. Легкої, розумної комедії. Я завжди думала про тон, близький до "Остіна Пауерса", і коли я прочитала сценарій, саме цей тон і прозвучав. Багато комедій, багато дурних, але розумних жартів. Подібні комедії практично зникли з мейнстрімного кіно на кілька років", — сказала зірка.

Після зйомок "Барбі", які завершилися восени 2022 року, Марго зробила найбільшу за останні десять років перерву в акторській кар'єрі. Вона вважає, що їй поки що не варто з'являтися на екранах, оскільки багато глядачів "втомилися" від її персонажа.

"Я думаю, що всім вже набридло мене бачити. Напевно, мені варто зникнути з екранів на деякий час. Чесно кажучи, якби я знялася ще в одному фільмі зарано, люди б сказали: "Знову вона? Ми щойно провели з нею ціле літо. Ми з нею покінчили", — розповіла зірка.

Нагадаємо, Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії.

Раніше спокуслива Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety.

Марго Роббі
закордонні зірки
зірки
фільм "Барбі"

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