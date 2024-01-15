Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере

Марго Робби в фильме "Барби". Фото: стоп-кадр видео

Популярная актриса Марго Робби заявила, что хочет взять паузу в актерской карьере. Она считает, что зрителей от нее уже может тошнить.

Об этом пишет Deadline.

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Актриса Марго Робби решила пока прекратить сниматься в кино, она хочет его создавать вместе с мужем. Одной из причин является то, что она стала очень популярной после выхода фильма "Барби". Артистка думает, что ее стало слишком много.

"Я думаю, что сейчас всем уже надоело видеть меня. Пожалуй мне стоит на время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я снялась в еще одном фильме, люди бы сказали: "Снова она? Мы просто провели с ней все лето. Хватит", — сказала Робби.

Марго Робби. Фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Это решение она приняла после многих месяцев продвижения фильма Барби и его показа в кинотеатрах. По ее мнению, она стала слишком узнаваема и еще большее количество фильмов с ней могут начать вызывать негативные эмоции. Она этого не желает.

Марго Робби. Фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Сейчас она планирует поработать режиссером в продюсерской компании, которую 10 лет назад основала вместе со своим мужем.

"Последние семь лет я чувствую, что хочу стать режиссером. Но я всегда считала это привилегией, а не правом. Я постепенно работала над ощущением, что заслуживаю этого права быть режиссером и чувствую, что наконец-то сейчас приближаюсь к этому ощущению", — добавила Марго.

Марго Робби. Фото: instagram.com/margotrobbieofficial/

Ранее Клаудия Шиффер обрадовалась , что Марго Робби повторила ее культовый образ.

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