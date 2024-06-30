Легенда Назарій Яремчук помер 29 років тому — спогади близької колеги

Річниця смерті Назарія Яремчука — його колега вперше розповіла, як дізналася про хворобу легенди
Легендарний український співак Назарій Яремчук помер від онкології 29 років тому. Спогадами про його страшний діагноз поділилася одна із близьких колег Героя України.
Легендарна режисерка-постановниця Людмила Пацунова пригадала останні роки його життя в інтерв'ю OBOZ.UA.
Як друзі Назарія Яремчука дізналися про його смертельний діагноз
Режисерка-постановниця пригадала, що легендарний співак брав участь у всіх концертах та фестивалях, на які вона його запрошувала, а ось за пів року до своєї смерті, Яремчук почав скасовувати виступи через погане самопочуття.
"Як я дізналася про хворобу Назарія? Перед новорічними святами в 1994 році (я завжди робила в цей час концерти в Палаці "Україна") телефоную: "Будеш співати на ялинках"? Каже: "Візьми "Смерічку", бо я хворий". Пройшли концерти – його не було", — поділилася вона.
У травні 1995 року вони запланували концерт, однак у березні Яремчук терміново вилетів до Канади на операцію та попросив Людмилу перенести виступ, щоб встигнути відновитись.
В квітні артист повернувся до столиці і режисерка-постановниця разом із помічницею вирішили його провідати.
"Їдемо до нього в готель, відкриває двері – його половина, так схуд. У номері з ним дружина Даруся. Обговорили концертні моменти, а потім каже: давай перенесемо на вересень", — розповіла Пацунова.
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