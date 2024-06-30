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Річниця смерті Назарія Яремчука — його колега вперше розповіла, як дізналася про хворобу легенди

30 червня 2024 12:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Легенда Назарій Яремчук помер 29 років тому — спогади близької колеги
Український співак Назарій Яремчук. Фото: roduna.org
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Легендарний український співак Назарій Яремчук помер від онкології 29 років тому. Спогадами про його страшний діагноз поділилася одна із близьких колег Героя України.

Легендарна режисерка-постановниця Людмила Пацунова пригадала останні роки його життя в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Режисерка-постановниця пригадала, що легендарний співак брав участь у всіх концертах та фестивалях, на які вона його запрошувала, а ось за пів року до своєї смерті, Яремчук почав скасовувати виступи через погане самопочуття.

"Як я дізналася про хворобу Назарія? Перед новорічними святами в 1994 році (я завжди робила в цей час концерти в Палаці "Україна") телефоную: "Будеш співати на ялинках"? Каже: "Візьми "Смерічку", бо я хворий". Пройшли концерти – його не було", — поділилася вона.

У травні 1995 року вони запланували концерт, однак у березні Яремчук терміново вилетів до Канади на операцію та попросив Людмилу перенести виступ, щоб встигнути відновитись.

В квітні артист повернувся до столиці і режисерка-постановниця разом із помічницею вирішили його провідати.

"Їдемо до нього в готель, відкриває двері – його половина, так схуд. У номері з ним дружина Даруся. Обговорили концертні моменти, а потім каже: давай перенесемо на вересень", — розповіла Пацунова.

Річниця смерті Назарія Яремчука — його колега вперше розповіла, як дізналася про хворобу легенди - фото 1
Український співак Назарій Яремчук. Фото: roduna.org

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