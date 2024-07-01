Мария Яремчук впервые прокомментировала слухи о рождении ребенка.

Украинская певица Мария Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Украинская певица Мария Яремчук, скрывающая свою личную жизнь и рождение ребенка, впервые прокомментировала слухи о ее романе. Она публично обвинила больницу, в которой появился ее первенец, в распространении конфиденциальной информации.

Об этом написала в Instagram.

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Певица пожелала не показывать свою личную жизнь в СМИ и хотела сохранить период беременности и рождения ребенка в тайне. Впрочем, в мае начала появляться информация об этом. Более того — имя малыша и пол.

Мария Яремчук призналась, что стала мамой. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Мария Яремчук заявила, что эти данные "слили" врачи из Черновицкого перинатального центра. Она обвиняет его в нарушении медицинской тайны.

"Черновицкий перинатальный центр тупо слил прессе информацию о рождении моего ребенка, времени, поле и даже имени!" — возмутилась девушка.

Мария Яремчук обвинила больницу. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Однако еще больше ее разозлили домыслы журналистов о персоне отца.

"Отец моего ребенка — Александр Пономарев, с какого-то перепуга. Благодаря утвердительным заголовкам, даже соседи теперь нешуточно спрашивают: "А где Саша, это правда?" Аж неудобно перед женой Саши, что уже говорить о том, каково это читать отцу моего сына", — написала Яремчук.

Мария Яремчук отреагировала на слухи о ее романе с Александром Пономаревым. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

В заключение звезда вспомнила об интервью своего брата Дмитрия, который заявил, что сестра никак не отреагировала на поздравление с рождением первенца. На это певица ответила, что не поддерживает отношения со сводным братом и виделась с ним 15 раз в жизни. По ее словам, они никогда не общались.

Мария Яремчук прокомментировала отношения с братом Дмитрием. Фото: instagram.com/m_yaremchuk/

Напомним, коллега певца Назария Яремчука рассказала о его смертельной болезни. Также Джамала недавно родила третьего ребенка.