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Мартін Скорсезе став найчастіше номінованим режисером на Оскар

24 січня 2024 17:10
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Анна Сірик
редактор
Мартін Скорсезе став найчастіше номінованим режисером на Оскар
Мартін Скорсезе. Фото: AP PHOTO/MARK J. TERRILL
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Мартіна Скорсезе вже 10 раз номінували, як найкращого режисера, на премію Оскар. Він побив рекорд легенди кіносвіту Стівена Спілберга.

Про це пише People.

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81-річного режисера Мартіна Скорсезе номінували на премію "Оскар". Він зняв фільм "Вбивці квіткової повні". Це його десята номінація на "найкращого режисера". 

Мартін Скорсезе побив рекорд Стівена Спілберга і офіційно може називати себе найномінованішим живим режисером в Голлівуді, адже він все ще поступається Вільяму Вайлеру, який встановив рекорд — 12.

"Дуже приємно отримати це визнання від Академії для себе та для багатьох моїх колег над "Вбивцями квіткової повні". Зробити цю картину, працювати разом із громадою Осейджа, щоб розповісти історію справжньої американської трагедії, яка надто довго ховалася в тіні офіційної культури, було чудовим досвід", — сказав режисер.

Також легенда світового кінематографу розповів, що йому надзвичайно шкода, що композитор стрічки Роббі Робертсон не дожив до цього моменту.

"Мені б хотілося, щоб Роббі Робертсон дожив до того моменту, коли його роботу визнають — наша багаторічна дружба та зростаюче усвідомлення Роббі своєї корінної спадщини зіграли вирішальну роль у моєму бажанні зняти цей фільм на екрані", — додав він про композитора, який помер за два місяці до випуску. 

Still from Killers of the Flower Moon (L to R: Lily Gladstone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio)
Лілі Гладстон, Мартін Скорсезе і Леонардо Ді Капріо. Фото: MELINDA SUE GORDON/APPLE TV 

Цього року фільм "Вбивці квіткової повні" претендують на 10 нагород Оскар, одна з яких — "за найкращий фільм". Якщо фортуна усміхнеться Скорсезе, то це вже буде його другий "Оскар". Першу статуетку він отримав у 2006 році за стрічку "Відступники".

З ним у номінації змагаються Джастін Трієт ("Анатомія падіння"), Крістофер Нолан ("Оппенгеймер"), Йоргос Лантімос ("Бідні") і Джонатан Глейзер ("Зона інтересів").

Фільм "Вбивці квіткової повні". Фото: стоп-кадр
Фільм "Вбивці квіткової повні". Фото: стоп-кадр

На премії "Золотий глобус" стрічка Мартіна Скорсезе отримала нагороду за "найкращу жіноча роль у кіно" — акторка Лілі Гладстон.

Раніше ми писали про скандал на премії Оскар — зірки обурені через Марго Роббі і Грету Гервінг.

Також фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар.

США
Оскар
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Голлівуд
актори
Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки

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