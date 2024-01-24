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Мартин Скорсезе стал чаще всего номинированным режиссером на Оскар

24 января 2024 17:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Мартин Скорсезе стал чаще всего номинированным режиссером на Оскар
Мартин Скорсезе. Фото: AP PHOTO/MARK J. TERRILL
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Мартина Скорсезе уже 10 раз номинировали как лучшего режиссера на премию Оскар. Он побил рекорд легенды мира кино Стивена Спилберга.

Об этом пишет People.

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Мартин Скорсезе получил больше всего номинаций среди живых режиссеров на Оскар

81-летний режиссер Мартин Скорсезе был номинирован на премию "Оскар". Он снял фильм "Убийцы цветочного полнолуния". Это его десятая номинация на "лучшего режиссера".

Мартин Скорсезе побил рекорд Стивена Спилберга и официально может называть себя самым номинированным живым режиссером в Голливуде, ведь он все еще уступает установившему рекорд Уильяму Вайлеру— 12 раз.

"Очень приятно получить это признание от Академии для себя и для многих моих коллег над "Убийцами цветочного полнолуния". Сделать эту картину, работать вместе с обществом Осейджа, чтобы рассказать историю настоящей американской трагедии, которая слишком долго скрывалась в тени официальной культуры, было великолепным опытом", — сказал режиссер.

Также легенда мирового кинематографа рассказал, что ему очень жаль, что композитор картины Робби Робертсон не дожил до этого момента.

"Мне бы хотелось, чтобы Робби Робертсон дожил до того момента, когда его работу признают — наша многолетняя дружба и растущее осознание Робби своего коренного наследия сыграли решающую роль в моем желании снять этот фильм на экран", — добавил он о композиторе, умершем за два месяца до выпуска.

Still from Killers of the Flower Moon (L to R: Lily Gladstone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio)
Лили Гладстон, Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Фото: MELINDA SUE GORDON/APPLE TV

В этом году фильм "Убийцы цветочного полнолуния" претендуют на 10 наград Оскар, одна из которых — "за лучший фильм". Если удача улыбнется Скорсезе, то это уже будет его второй "Оскар". Первую статуэтку он получил в 2006 году за фильм "Отступники".

С ним в номинации соревнуются Джастин Триет ("Анатомия падения"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Йоргос Лантимос ("Бедные") и Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Фильм "Убийцы цветочного полнолуния". Фото: стоп-кадр
Фильм "Убийцы цветочного полнолуния". Фото: стоп-кадр

На премии "Золотой глобус" картина Мартина Скорсезе получила награду за "лучшую женскую роль в кино" — актриса Лили Гладстон.

Раньше мы писали о скандале на премии Оскар – звезды возмущены из-за Марго Робби и Греты Гервинг.

Также фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии " Оскар".

США
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актеры
Леонардо Ди Каприо
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