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Скандал на Оскарі — зірки обурені, що Марго Роббі і Грету Гервінг не номінували на премію

24 січня 2024 15:08
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Скандал на Оскарі — зірки обурені, що Марго Роббі і Грету Гервінг не номінували на премію
Райан Гослінг і Марго Роббі у фільмі "Барбі". Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Всесвітньо відомі актори та режисери, серед яких Райан Гослінг, обурились,тому що Марго Роббі та Грету Гервіг не номінували на премію "Оскар". Це шокувало всю голлівудську спільноту.

Про це пише Daily Mail.

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Марго Роббі та Грету Гервінг не номінували на Оскар

23 січня премія опублікувала список номінацій. Фільм "Барбі" змагається у 8 категоріях, проте їх "викинули" з "найкращої акторки головної ролі" і "найкращого режисера". Це відразу обурило американську кіноспільноту, адже вони вважають, що Марго Роббі і Грета Гервіг заслужили бути номінованими.

Актор Райан Гослінг, який зіграв Кена і був номінований, як "найкращий актор другого плану", заявив, що розчарований в "Оскарі".

"Немає Кена без Барбі, і немає фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за створення цього історичного, всесвітньо відомого фільму. Жодне визнання не було б можливим для нікого у фільмі без їхнього таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях — нічого не сказати. Їхню роботу слід відзначити разом з іншими гідними номінантами", — заявив він.

Райан Гослінг і Марго Роббі у фільмі "Барбі". Фото: стоп-кадр відео
Райан Гослінг і Марго Роббі у фільмі "Барбі". Фото: стоп-кадр відео

Проте незважаючи на сумні новини для його колег, актор все таки вдячний, що його роботу відзначили. Він планує виконати пісню "I'm Just Ken" на церемонії.

"Я ніколи не думав, що скажу це, але я також надзвичайно вдячний і пишаюся тим, що це завдяки грі пластикової ляльки на ім’я Кен", — сказав актор.

Марго Роббі і Грета Гервінг. Фото: ABC News: Tom Hancock
Марго Роббі і Грета Гервіг. Фото: ABC News: Tom Hancock

Також обурилась такій ситуації і американська вокалістка Бетт Мідлер, яка вважає відсутність номінації для режисерки та головної героїні "Барбі"— зневажлевим ставлення до них.

"Цей фільм присвячений Греті Гервіг і Марго Роббі, які створили його, який мав успіх у критиків і став культурним феноменом, заглиблюючись у феміністичні теми через призму Барбі та кидаючи виклик патріархальним нормам. Цей фільм не тільки викликав глибокий резонанс, але й зібрав мільярд доларів. Але, за іронією долі, саме Кен отримав номінацію на "Оскар", — сказала Мідлер.

Бетт Мідлер. Фото: instagram.com/bettemidler/
Бетт Мідлер. Фото: instagram.com/bettemidler/

Акторка Шерон Стоун, яка теж номінована на премію, опублікувала допис, у якому відзначила, що в реальності повторилась історія з фільму — режисерку та актрису зневажали, а зірку-чоловіка визнали.

"Грета Гервіг не номінована на "Оскар". Марго Роббі не була номінована на "Оскар". Раян Гослінг отримав номінацію на "Оскар". Насправді це весь сюжет Барбі", — написала зірка в соцмережах.

Сторіз Шерон Стоун
Сторіз Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Відомий письменник Стівен Кінг шокований ситуацією, яка склалася і ймовірно він очікував зовсім іншого від премії.

"Не номінували Грету Гервіг? Це може бути правдою?", — запостив він твіт.

Також розчарована таким рішенням і акторка-модель Бруклін Декер. Вона вважає, що Грета Гервіг стала "режисеркою, яка врятувала кіно".

Зазначимо, що Марго Роббі номінамували, як продюсерку в номінації "Найкращий фільм", а Гервіг разом зі її чоловіком Ноа Баумбахом номінували на "Оскар" за найкращий адаптований сценарій.

Раніше стали відомі номінанти на премію Оскар-2024.

Також фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар.

Ще у BAFTA пояснили, чому фільм "Барбі" не потрапив до головної номінації премії.

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Оскар
кіно
Марго Роббі
закордонні зірки
фільм "Барбі"
2024 рік

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