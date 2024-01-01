Маша Єфросиніна розповіла, як зустрічала Новий рік на трасі
Телеведуча Маша Єфросиніна одного року екстримально провела новорічне свято. Вона опинилась на трасі в Арабських Еміратах.
Про це зірка зізналась в новорічному випуску шоу "Дорослі дівчата".
Маша Єфросиніна розповіла про свій найгірший Новий рік
Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась історією про свій поганий Новий рік. Вона з сім'єю поїхала в Арабські Емірати.
У них не було ялинки, тому вони вирішили піти у великий торгівельний центр і там до 11 вечора купувати подарунки.
"Боже, такі знижки, я відірвала собі останнє пальто мого розміру від Gucci за шаленою знижкою під 70%, Нані взяли ляльку, від якої вона тоді фанатіла. Тимуру взяли найдорожчі, найкращі шкарпетки!", — розповіла Єфросиніна.
У готелі в них була замовлена вечеря, новорічна програма з відомою місцевою зіркою. Чоловік Маші Тимур Хромаєв запропонував поїхати додому вже, проте телеведуча відмовилась.
"Я йому сказала: "Ти бачив скільки таксі було під цим ТРЦ, ми вийдем в 11:30, сядемо і за 5 хвилин доїдем", — сказала Єфросиніна.
Сім'я вийшла, а таксі не було. Неможливо було викликати водія. Їм довелось йти вздвовж траси і мимо них пролітали автівки. Так вони зустріли Новий рік на трасі. До готелю вони йшли кілька годин.
"Я спала в пальто Gucci, це мене заспокоювало, Тимур в шкарпетках, а Нана в сльозах..." — зізналась зірка.
Раніше Маша Єфросиніна влаштувала провокацію з поцілунком.
Нагадуємо, що телеведучу присоромили за дорогий аксесуар.
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