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Маша Єфросиніна розповіла, як зустрічала Новий рік на трасі

1 січня 2024 14:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Маша Єфросиніна розповіла, як зустрічала Новий рік на трасі
Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна одного року екстримально провела новорічне свято. Вона опинилась на трасі в Арабських Еміратах.

Про це зірка зізналась в новорічному випуску шоу "Дорослі дівчата".

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Маша Єфросиніна розповіла про свій найгірший Новий рік

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась історією про свій поганий Новий рік. Вона з сім'єю поїхала в Арабські Емірати.

У них не було ялинки, тому вони вирішили піти у великий торгівельний центр і там до 11 вечора купувати подарунки.

"Боже, такі знижки, я відірвала собі останнє пальто мого розміру від Gucci за шаленою знижкою під 70%, Нані взяли ляльку, від якої вона тоді фанатіла. Тимуру взяли найдорожчі, найкращі шкарпетки!", — розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

У готелі в них була замовлена вечеря, новорічна програма з відомою місцевою зіркою. Чоловік Маші Тимур Хромаєв запропонував поїхати додому вже, проте телеведуча відмовилась.

"Я йому сказала: "Ти бачив скільки таксі було під цим ТРЦ, ми вийдем в 11:30, сядемо і за 5 хвилин доїдем", — сказала Єфросиніна.

Сім'я вийшла, а таксі не було. Неможливо було викликати водія. Їм довелось йти вздвовж траси і мимо них пролітали автівки. Так вони зустріли Новий рік на трасі. До готелю вони йшли кілька годин.

"Я спала в пальто Gucci, це мене заспокоювало, Тимур в шкарпетках, а Нана в сльозах..." — зізналась зірка.

Раніше Маша Єфросиніна влаштувала провокацію з поцілунком.

Нагадуємо, що телеведучу присоромили за дорогий аксесуар.

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