Машу Єфросиніну присоромили за дорогий аксесуар

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна стала гостею гумористичного шоу "Леви на джипі", де гумористи поспілкувалися з нею на різні теми у жартівливому форматі. Проте на шоу трапилася і незручна для ведучаої ситуація.

Випуск опублікували на YouTube-каналі "Леви на джипі".

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Висловилися щодо каблучки

Маша Єфросиніна приєдналася до українських гумористів у шоу "Леви на джипі". Коміки жартували з ведучою і однією темою для обговорення стала її золотиста каблучка, яку не змогли не помітити.

Леви зауважили, що Єфосиніна категорично ставиться до людей, які під час війни шикарно живуть. На це ведуча відповіла, що їй не подобається, саме коли багате життя виставляють на показ.

Тоді гумористи сконцентрували увагу на великій золотій каблучці, яка була у Маші на пальці і поцікавилися, чи це випадково не медичне золото, яке "лікує від бідності"?

Скриншот з шоу "Леви на джипі"

Єфросинина знайшла що відповісти.

"Це сучасні українські бренди, я вмію підбирати так, щоб воно мало розкішний вигляд", — сказала ведуча.

Скриншот з шоу "Леви на джипі"

Проте гумористи не повірили їй і додали, що Маша вміє "добирати слова". Проте тему щодо каблучки закрили.

Що передувало

Кілька тижнів тому Маша Єфросиніна мала інтерв'ю зі співачкою Анною Трінчер, яка напередодні розійшлася зі своїм чоловіком блогером Олександром Волошиним.

Тоді ведуча присоромила Аню за те, що під час війни вони хизувалися тим, що купили новенький автомобіль Porshe.

Проте у відповідь на це Волошин записав відео, у якому присоромив Єфросиніну, ака на інтерв'ю сиділа у дуже дорогих прикрасах.

Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.

Також ми писали, що Волошин різко відреагував на інтервʼю Єфросиніної з Трінчер.