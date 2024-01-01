Маша Ефросинина рассказала, как встречала Новый год на трассе
Телеведущая Маша Ефросинина в один год экстримально провела новогодний праздник. Она очутилась на трассе в Арабских Эмиратах.
Об этом звезда призналась в новогоднем выпуске шоу "Взрослые девушки".
Маша Ефросинина рассказала о своем худшем Новом году
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась историей о своем плохом Новом году. Она с семьей уехала в Арабские Эмираты.
У них не было елки, потому они решили пойти в крупный торговый центр и там до 11 вечера покупать подарки.
"Боже, такие скидки, я оторвала себе последнее пальто моего размера от Gucci по бешеной скидке под 70%, Нане взяли куклу, от которой она тогда фанатела. Тимуру купили самые дорогие, самые лучшие носки!" – рассказала Ефросинина.
В отеле у них был заказан ужин, новогодняя программа с известной местной звездой. Муж Маши Тимур Хромаев предложил ехать домой, однако телеведущая отказалась.
"Я ему сказала: "Ты видел сколько такси было под этим ТРЦ, мы выйдем в 11:30, сядем и через 5 минут доедем", — сказала Ефросинина.
Семья вышла, а такси не было. Невозможно было вызвать водителя. Им пришлось идти вдоль трассы и мимо них пролетали автомобили. Так они встретили Новый год на трассе. В отель они шли несколько часов.
"Я спала в пальто Gucci, это меня успокаивало, Тимур в носках, а Нана в слезах..." — призналась звезда.
Ранее Маша Ефросинина устроила провокацию с поцелуем.
Напоминаем, что телеведущую пристыдили за дорогостоящий аксессуар.
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