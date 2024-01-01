Маша Ефросинина рассказала, как встречала Новый год на трассе

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина в один год экстримально провела новогодний праздник. Она очутилась на трассе в Арабских Эмиратах.

Об этом звезда призналась в новогоднем выпуске шоу "Взрослые девушки".

Читайте также:

Маша Ефросинина рассказала о своем худшем Новом году

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась историей о своем плохом Новом году. Она с семьей уехала в Арабские Эмираты.

У них не было елки, потому они решили пойти в крупный торговый центр и там до 11 вечера покупать подарки.

"Боже, такие скидки, я оторвала себе последнее пальто моего размера от Gucci по бешеной скидке под 70%, Нане взяли куклу, от которой она тогда фанатела. Тимуру купили самые дорогие, самые лучшие носки!" – рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

В отеле у них был заказан ужин, новогодняя программа с известной местной звездой. Муж Маши Тимур Хромаев предложил ехать домой, однако телеведущая отказалась.

"Я ему сказала: "Ты видел сколько такси было под этим ТРЦ, мы выйдем в 11:30, сядем и через 5 минут доедем", — сказала Ефросинина.

Семья вышла, а такси не было. Невозможно было вызвать водителя. Им пришлось идти вдоль трассы и мимо них пролетали автомобили. Так они встретили Новый год на трассе. В отель они шли несколько часов.

"Я спала в пальто Gucci, это меня успокаивало, Тимур в носках, а Нана в слезах..." — призналась звезда.

Ранее Маша Ефросинина устроила провокацию с поцелуем.

Напоминаем, что телеведущую пристыдили за дорогостоящий аксессуар.