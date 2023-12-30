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Маша Єфросиніна влаштувала провокацію з поцілунком

30 грудня 2023 16:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Маша Єфросиніна влаштувала провокацію з поцілунком
Роман Щербан, Маша Єфросиніна і Андрій Лузан в шоу "Леви на джипах". Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна шокувала всіх своєю поведінкою на шоу. Вона публічно поцілувала гумориста Валентина Міхієнка.

Випадок стався під час зйомок шоу "Леви на джипах".

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Машу Єфросиніну запросили у випуск "Срач" на YouTube-каналі "Леви на джипах". Атмосфера на зйомках була дуже позитивна. Всі веселилися. 

Телеведучу поставили біля гумориста Валіка Міхієнка і він почав нервувати або жартувати про це. Він поцікавитися, чому чоловіки біля неї дуже сильно нервують.

Кумедним було те, що артист не міг вимовити це речення відразу, він зупинявся і ще більше нервував. Зал реготав. Єфросиніна вирішила підтримати гумориста і поцілувала.

"Ти ж мій красунчик", – сказала телеведуча перед поцілунком.

Маша Єфросініна поцілувала іншого
Маша Єфросиніна поцілувала Валентина Міхієнка. Фото: стоп-кадр з шоу "Срач"

Такого ніхто не очікував — ні гумористи, ні запрошені зірки, ні глядачі. У Міхієнка э стосунки з дівчиною. Натомість Єфросиніна одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим, який нині захищає Україну. Вони мають двох спільних дітей.

Після поцілунку гуморист зізнався, що був закоханий у телеведучу, коли йому було 11 року. Він дивився шоу "Підйом", яке вела Маша з Юрієм Горбуновим, і захоплювався нею. Він навіть надіслав їй малюнок, на якому зобразив машину майбутнього. Єфросиніна його отримала.

Раніше Машу Єфросиніну присоромили за дорогий аксесуар.

Нагадуємо, що телеведуча зізналася, якого принципу дотримується роками на свята.

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