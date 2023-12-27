Маша Єфросиніна зізналася, якого принципу дотримується роками на свята

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна навіть на свята не відкидає спортивних тренувань. Зірка показалася у лосинах в залі.

Фото Єфросиніна виставила у своєму Instagram.

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За словами ведчої, діти вирішили її побалувати смаколиками. Але зірка залишилась вірною своєму спортивному режиму.

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Діти вчора напекли шоколадного печива...Сказали, що то все, щоб мене порадувати. Я попросила мене порадувати тим, що відпустять мене після нього на тренування. Святі люди!", — сказала ведуча.

Зірка роками сповідує певну філософію на свята.

"Хоча вже багато років притримуюсь принципу, що свята — не привід обжиратися, та напиватися в соплі. А вихідні — не привід пропустити тренування. І жодного разу про це не пошкодувала", — поділилася телеведуча.

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Чоловік Маші з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ. Єфросиніна не приховує, що дуже важко переносить розставання з коханим. Єфросиніна розповіла, чи вгамовує стрес під час війни їжею.

"Зірвалася вперше за всю велику війну, з'ївши всі запаси морозива вдома. В день, коли ми всі прощалися, плакали та роз'їжджалися після 12 днів щастя разом", — говорить Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.

Раніше Єфросиніна гнівно звернулася до фанатів серіалу "Слово пацана".