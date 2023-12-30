Маша Ефросинина устроила провокацию с поцелуем

Роман Щербан, Маша Ефросинина и Андрей Лузан в шоу "Львы на джипах". Фото: стоп-кадр видео

Популярная телеведущая Маша Ефросинина шокировала всех своим поведением на шоу. Она публично поцеловала юмориста Валентина Михиенко.

Случай произошел во время съемок шоу "Львы на джипах" .

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Машу Ефросинину пригласили в выпуск "Срач" на YouTube-канале "Львы на джипах". Атмосфера на съемках была очень положительная. Все веселились.

Телеведущую поставили возле юмориста Валика Михиенко и он начал нервничать или шутить об этом. Он поинтересоваться, почему мужчины возле нее очень сильно нервничают.

Забавным было то, что артист не мог выговорить это предложение сразу, он останавливался и еще больше нервничал. Зал хохотал. Ефросинина решила поддержать юмориста и поцеловала.

"Ты же мой красавчик", — сказала телеведущая перед поцелуем.

Маша Ефросинина поцеловала Валентина Михиенко. Фото: стоп-кадр с шоу "Срач"

Такого никто не ожидал — ни юмористы, ни приглашенные звезды, ни зрители. У Михиенко есть девушка. Ефросинина жената с бизнесменом Тимуром Хромаевым, который сейчас стал на защиту Украины. У них есть двое детей.

После поцелуя юморист признался, что был влюблен в телеведущую, когда ему было 11 лет. Он смотрел шоу "Подъем", которое вела Маша с Юрием Горбуновым, и восхищался ею. Он даже послал ей рисунок, на котором была машина будущего. Ефросинина его получила.

Ранее Машу Ефросинину пристыдили за дорогостоящий аксессуар.

Напоминаем, что телеведущая призналась, какого принципа придерживается годами по праздникам.