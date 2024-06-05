Маша Єфросиніна зізналась, як змінився її чоловік на війні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: скриншот подкасту "Квиток на Марс"

Телеведуча Маша Єфросиніна публічно обговорила з чоловіком тему його мобілізації. Вона зізналась, що коханий змінився у кращий бік на фронті.

Про це зірка заявила у подкасті "Квиток на Марс".

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Чоловік Маші Єфросиніної став більш рішучий

Українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю у свого чоловіка Тимура Хромаєва. Він нині служить у ЗСУ. Зірка зізналась, що війна зробила її коханого сильнішим і більш рішучим.

"Це те, чого мені раніше не вистачало. До війни. Ти завжди аналізував, обмірковував, зупинявся, робив паузи, затягував, передумував. Воно зникло. Я бачу чоловіка, який приймає рішення твердо, не вагаючись і це тебе ніби розбудило. Ніколи в тобі не було такої енергії. Ти, як пробуджений. Всі налякані навколо, а ти ні. Мене це і лякає, і заспокоює водночас", — зізналась Маша.

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Натомість Хромаєв пояснив, що нині немає часу на роздуми. Важливо відвойовувати країну, території та людей зараз. Обдумувати правильність рішенням можна вже буде після.

"Це моя певна реакція на те, що відбувається. В мене всередині є і страх, і теж певні сумніви. Але для мене в такий час, коли все навколо падає і зникає, для мене важливіше робити зараз, а думати потім. Зараз найважливіше — дії. Тому що ми живемо, не розуміючи, що буде завтра. Все, що ми не зробили раніше, ми повинні зробити зараз", — пояснив Тимур.

Український військовий Тимур Хромаєв. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Нагадаємо, чоловік телеведучої Тимур Хромаєв розповів, чого йому не вистачає на війні. Також Маша Єфросиніна феєрично відсвяткувала 45-річчя.