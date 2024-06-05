Маша Ефросинина призналась, как изменился ее муж на войне

Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: скриншот подкаста "Квиток на Марс"

Телеведущая Маша Ефросинина публично обсудила с мужем тему его мобилизации. Она призналась, что любимый изменился в лучшую сторону на фронте.

Об этом звезда заявила в подкасте "Квиток на Марс".

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у своего мужа Тимура Хромаева. Он служит в ВСУ. Звезда призналась, что война сделала ее любимого сильнее и решительнее.

"Это то, чего мне раньше не хватало. До войны. Ты всегда анализировал, обдумывал, останавливался, делал паузы, затягивал, передумывал. Оно исчезло. Я вижу мужчину, который принимает решение твердо, не колеблясь и это тебя будто разбудило. Никогда в тебе не было такой энергии, как пробужден. Все напуганы вокруг. А ты наоборот. Меня это пугает и успокаивает одновременно", — призналась Маша.

Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Хромаев же объяснил, что сейчас нет времени на размышления. Важно отвоевывать страну, территории и людей сейчас. Обдумывать правильность решения можно уже будет после.

"Это моя определенная реакция на происходящее. У меня внутри есть и страх, и тоже определенные сомнения. Но для меня в такое время, когда все вокруг падает и исчезает, для меня важнее делать сейчас, а думать потом. Сейчас самое важное — действия. Потому что мы живем, не понимая, что будет завтра. Все, что мы не сделали ранее, мы должны сделать сейчас", — объяснил Тимур.

Украинский военный Тимур Хромаев. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Напомним, муж телеведущей Тимур Хромаев рассказал, что ему не хватает на войне. Также Маша Ефросинина феерически отпраздновала 45-летие.