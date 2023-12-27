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Маша Ефросинина призналась, какого принципа придерживается годами на праздники

27 декабря 2023 12:22
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Маша Ефросинина призналась, какого принципа придерживается годами на праздники
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Телеведущая Маша Ефросинина даже на праздники не отлынивает от спортивных тренировок. Звезда появилась в лосинах в зале.

Фото ведущая выставила в своем Instagram.

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По словам ведущей, дети решили ее побаловать вкусностями. Но звезда осталась верна своему спортивному режиму.

 

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Дети вчера напекли шоколадного печенья...Сказали, что это все, чтобы меня порадовать. Я попросила меня порадовать тем, что отпустят меня после него на тренировку. Святые люди!", — сказала ведущая.

Звезда годами исповедует определенную философию на праздники.

"Хотя уже много лет придерживаюсь принципа, что праздники — не повод обжираться и напиваться в сопли. А выходные — не повод пропустить тренировки. И ни разу об этом не пожалела", — поделилась телеведущая.

 

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Супруг Маши с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Ефросинина не скрывает, что очень тяжело переносит разлуку с любимым. Позже Ефросинина рассказала, снимает ли стресс во время войны едой.

"Сорвалась впервые за всю великую войну, съев все запасы мороженого дома. В день, когда мы все прощались, плакали и разъезжались после 12 дней счастья вместе" , — сказала Ефросинина.

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.

Ранее Ефросинина гневно обратилась к фанатам сериала "Слово пацана".

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