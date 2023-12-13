Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Нещодавно блогер Олександр Волошин прокоментував слова ведучої Маші Єфросиніної щодо його коштовних подарунків його ексружині Ані Трінчер під час війни. Ведуча, анонсуючи новий випуск свого проєкту, відреагувала на слова Волошина.

Про це стало відомо з соціальної мережі ведучої.

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У нещодавньому інтерв'ю Маші Єфросиніної з Анею Трінчер ведуча сказала, що виставляти такі подарунки, як новенький Porshe, що співачці подарував ексчоловік, під час війни недоречно. У мережі чимало фоловерів Трінчер стали на її бік, а чоловік блогерки навіть дорікнув Єфросиніній, що це їй самій варто звернути увагу на власні витрати.

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що не звертає увагу на статки інших. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболення" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик — всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в питання до Ані Трінчер. Але це й підсвітило те, яка кількість людей сьогодні обирає знущатися, висміювати…а, головне, ігнорувати той факт, що в нас реально переповнені лікарні, що реально за кожного з нас зараз гине цвіт нації!", — розпочала ведуча.

Маша зняла нове інтерв'ю з ветераном на ім'я Олександр "Терен", який сам свого часу був тим хлопцем без знеболюючого. 24 лютого 2022 року чоловік вступив до лав ЗСУ без бойового досвіду і воював під Ізюмом. Під час визволення Харківщини втратив обидві ноги.

"На чиїсь статки мені завжди було фіолетово, і за свої я не збираюся виправдовуватись. Я за те, щоб брати приклад з таких людей, як Саша. Щоб такі, як він, формували обличчя нашої країни, а не агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів", — зауважила ведуча.

Нагадаємо, Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення.

Раніше Єфросиніна гнівно звернулася до фанатів серіалу "Слово пацана".