Машу Ефросинину пристыдили за дорогостоящий аксессуар

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина стала гостьей юмористического шоу "Львы на джипе", где юмористы пообщались с ней на разные темы в шутливом формате. Однако на шоу случилась и неудобная для ведущей ситуация.

Выпуск опубликовали на YouTube-канале "Львы на джипе".

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Высказались по поводу кольца

Маша Ефросинина присоединилась к украинским юмористам в шоу "Львы на джипе". Комики шутили с ведущей и одной темой для обсуждения стало ее золотистое кольцо, которое не смогли не заметить.

Львы вспомнили, что Ефосинина категорически относится к людям, которые во время войны шикарно живут. На это ведущая ответила, что ей не нравится, когда богатую жизнь выставляют на показ.

Тогда юмористы сконцентрировали внимание на большом золотом кольце, которое было у Маши на пальце и поинтересовались, случайно ли это не медицинское золото, которое "лечит от бедности"?

Скриншот с шоу "Леви на джипі"

Ефросинина нашла что ответить.

"Это современные украинские бренды, я умею подбирать так, чтобы оно выглядело роскошно", — сказала ведущая.

Скриншот с шоу "Леви на джипі"

Однако юмористы не поверили ей и добавили, что Маша умеет "подбирать слова". Однако тему по кольцу закрыли.

Что предшествовало

Несколько недель назад у Маши Ефросининой было интервью с певицей Анной Тринчер, которая накануне разошлась со своим мужем блогером Александром Волошиным.

Тогда ведущая пристыдила Аню за то, что во время войны они кичились тем, что купили новенький автомобиль Porshe.

Однако в ответ на это Волошин записал видео, в котором пристыдил Ефросинину, а на интервью сидела в очень дорогих украшениях.

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчером.

Также мы писали, что Волошин резко отреагировал на интервью Ефросининой с Тринчером.