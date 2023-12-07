Просто верх лицемірства — Волошин різко відреагував на інтервʼю Єфросиніної з Трінчер
Блогер Олександр Волошин різко відповів на коментар ведучої Маші Єфросиніної щодо коштовного подарунка від нього його дружині Ані Трінчер під час війни.
Щодо цього Волошин висказався у сторіс в Instagram.
"Маємо повне право"
За останні роки, попри війну, блогер Олександр Волошин дарував своїй на той момент дружині співачці Анні Трінчер коштовні подарунки, серед яких брендові аксесуари, дорогі прикраси і навіть автомобіль марки Porshe. Блогер не відмовляє і собі, адже за цей час у нього з'явився новенький Mercedes-Benz G класу, тобто гелентваген. Також молодий бізнесмен разом з дружиною придбали будинок.
У нещодавньому інтерв'ю Маші Єфросиніної з Анею Трінчер ведуча закцентувала увагу на тому, що такі подарунки, як новенький Porshe під час війни мають досить недоречний вигляд.
"Дивні були відчуття, що ви наче з космосу. Тут у нас сирени, все вибухає…І тут Porsche…Це не заборонено, ви заробляєте…Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, у яких немає що їсти…Таких людей дуже багато. Немає знеболювальних у лікарнях, Аню! Знеболювальних немає у людей, яким наживо повідрізали кінцівки…Діти сплять у підвалах…Таке зараз життя", — сказала Ані Єфросиніна.
Волошин, з якому Анна Трінчер зараз у процесі розлучення, відреагував на такі коментарі ведучої і досить жорстко. Він звернув увагу на те, що у момент цього дорікання сама Маша має на собі дуже дорогі прикраси.
"Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз перебуває на фронті чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень і браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо в тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства", — відреагував блогер.
Також Олександр наголосив на тому, що вони з Анею Трінчер з початку повномасштабного вторгнення працюють і допомагають військовим, а отже можуть і собі купувати, що заманеться і транслювати це. Ведуча на цей коментар поки що не відреагувала.
Нагадаємо, заплакана Трінчер розповіла, коли вона розлучилася з Волошиним.
Також ми писали, що Трінчер звинуватили у хайпі на розлученні.
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