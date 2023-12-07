"Просто верх лицемірства" — Волошин різко відреагував на інтервʼю Єфросиніної з Трінчер

Анна Трінчер і Олександр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Блогер Олександр Волошин різко відповів на коментар ведучої Маші Єфросиніної щодо коштовного подарунка від нього його дружині Ані Трінчер під час війни.

Щодо цього Волошин висказався у сторіс в Instagram.

Читайте також:

"Маємо повне право"

За останні роки, попри війну, блогер Олександр Волошин дарував своїй на той момент дружині співачці Анні Трінчер коштовні подарунки, серед яких брендові аксесуари, дорогі прикраси і навіть автомобіль марки Porshe. Блогер не відмовляє і собі, адже за цей час у нього з'явився новенький Mercedes-Benz G класу, тобто гелентваген. Також молодий бізнесмен разом з дружиною придбали будинок.

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

У нещодавньому інтерв'ю Маші Єфросиніної з Анею Трінчер ведуча закцентувала увагу на тому, що такі подарунки, як новенький Porshe під час війни мають досить недоречний вигляд.

"Дивні були відчуття, що ви наче з космосу. Тут у нас сирени, все вибухає…І тут Porsche…Це не заборонено, ви заробляєте…Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, у яких немає що їсти…Таких людей дуже багато. Немає знеболювальних у лікарнях, Аню! Знеболювальних немає у людей, яким наживо повідрізали кінцівки…Діти сплять у підвалах…Таке зараз життя", — сказала Ані Єфросиніна.

Волошин, з якому Анна Трінчер зараз у процесі розлучення, відреагував на такі коментарі ведучої і досить жорстко. Він звернув увагу на те, що у момент цього дорікання сама Маша має на собі дуже дорогі прикраси.

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

"Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз перебуває на фронті чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень і браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо в тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства", — відреагував блогер.

Також Олександр наголосив на тому, що вони з Анею Трінчер з початку повномасштабного вторгнення працюють і допомагають військовим, а отже можуть і собі купувати, що заманеться і транслювати це. Ведуча на цей коментар поки що не відреагувала.

Нагадаємо, заплакана Трінчер розповіла, коли вона розлучилася з Волошиним.

Також ми писали, що Трінчер звинуватили у хайпі на розлученні.