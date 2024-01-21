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Машуковський звинуватив український ювелірний бренд у співпраці з росіянами

21 січня 2024 12:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Машуковський звинуватив український ювелірний бренд у співпраці з росіянами
Олег Машуковський. Фото: instagram.com/mashukovsky/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярний український блогер Олег Машуковський публічно обурився через співпрацю українського бренду з російськими моделями. Він півроку чекав, що "Золотий вік" змінить рекламні постери, але цього не сталося.

Про це блогер розповів в instagram.

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Український блогер Олег Машуковський розповів про скандальну ситуацію — у мережевому ювелірному магазині висить банер з росіянкою. 

Півроку тому хлопець був у цьому магазині та побачив цю рекламну компанію. Він звернув увагу персоналу на це і вони заявили, що розберуться з цією ситуацією. Проте з серпня 2023 року нічого не змінилось.

Сторіз блогера Машуковського. Фото: instagram.com/mashukovsky/
Сторіз блогера Машуковського. Фото: instagram.com/mashukovsky/

У магазині "Золотий вік" досі висять фото з російською моделлю Вікторією Кузнецовою. Блогер спробував з'ясувати, чому адміністрація досі не зняла ці банери, адже в Україні триває війна.

"Ваші консультанти мені сказала ще пів року тому, що передадуть інформацію про банер та знімуть його. Вони відповіли мені, що це питання часу, але вже минуло достатньо часу", — розповів Машуковський.

Сторіз блогера Машуковського. Фото: instagram.com/mashukovsky/
Сторіз блогера Машуковського. Фото: instagram.com/mashukovsky/

Російська модель Вікторія Кузнецова родом з Новосибірська, проте зараз проживає у Москві. Коли саме була проведена зйомка з дівчиною — не відомо.

"Скільки ще потрібно часу "Золотому віку" щоб вони зняли з банера росіянку? Дуже слушне питання", — обурився блогер.

Сторіз блогера Машуковського. Фото: instagram.com/mashukovsky/
Сторіз блогера Машуковського. Фото: instagram.com/mashukovsky/

Раніше YAKTAK та "Суспільне" прокоментували скандал щодо плагіату семплів у пісні LALALA.

Також росіяни зірвали концерт гурту ТНМК.

блогери
росіяни
модель
фотосесія
Олег Машуковський

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