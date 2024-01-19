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YAKTAK та "Суспільне" прокоментували скандал щодо плагіату семплів у пісні LALALA

19 січня 2024 17:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
YAKTAK та "Суспільне" прокоментували скандал щодо плагіату семплів у пісні LALALA
YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Виконавця YAKTAK публічно звинуватили у плагіаті його конкурсної пісні на Євробачення-2024. Співак та "Суспільне" заявили, що ніяких проблем немає.

Про це пише Музвар.

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Український блогер Ваня Рассел звинуватив співака у плагіаті семплів у конкурсному треці LALALA. Він випадково знайшов  трек Varto виконавиці Many, який вийшов 30 жовтня 2022 року, і дуже нагадує композицію YAKTAK.

Блогер три дні чекав на коментарі від "Суспільного" і самого артиста, проте його ігнорували. Він випустив відео на своєму каналі сьогодні, 19 січня, і за 4 години історія стала дуже публічною.

Відповіді за звинувачення у плагіаті не забарились. "Суспільне" розповіли виданню "Музвар", що вони проконсультувались з Європейською мовною спілкою. Вони схвалили участь у Нацвідборі артиста.

YAKTAK надав документи, що підтверджують ексклюзивні права на всі елементи, що були використані для створення Lalala. Також організатори Євробачення заявили, що у разі перемоги YAKTAK приймуть цей трек на конкурс від України.  

Сам артист теж вирішив не продовжувати мовчанку. Він розповів що семпл був придбаний співачкою MANY у лізинг, але наразі всі ексклюзивні права на твір належать його команді.

Незважаючи на те, що мелодія вже була опублікована для публічного доступу, YAKTAK продовжить участь у Нацвідборі. Пісню MANY та всі згадки про неї почали видаляти, адже це мали зробити ще раніше. Чому цей процес запустився тільки зараз — невідомо.

Раніше YAKTAK випустив атмосферний кліп на пісню для Євробачення-2024.

Також музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

Стало відомо, що Alyona Alyona потрапила у скандал через пісню на "Євробачення".

скандал
українські зірки
пісня
плагіат
YAKTAK
Євробачення-2024

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