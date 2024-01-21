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Машуковский обвинил украинский ювелирный бренд в сотрудничестве с россиянами

21 января 2024 12:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Машуковский обвинил украинский ювелирный бренд в сотрудничестве с россиянами
Олег Машуковский. Фото: instagram.com/mashukovsky/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярный украинский блоггер Олег Машуковский публично возмутился из-за сотрудничества украинского бренда с российскими моделями. Он полгода ожидал, что "Золотой век" сменит рекламные постеры, но этого не произошло.

Об этом блогер рассказал в instagram.

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Украинский блоггер Олег Машуковский рассказал о скандальной ситуации — в сетевом ювелирном магазине висит баннер с россиянкой.

Полгода назад он был в этом магазине и увидел эту рекламную компанию. Он обратил внимание персонала на это, и они заявили, что разберутся с этой ситуацией. Однако с августа 2023 ничего не изменилось.

Сторез блоггера Машуковского. Фото: instagram.com/mashukovsky/
Сторез блоггера Машуковского. Фото: instagram.com/mashukovsky/

В магазине "Золотой век" до сих пор висят фото с российской моделью Викторией Кузнецовой. Блогер попытался выяснить, почему администрация до сих пор не сняла эти баннеры, ведь в Украине идет война.

"Ваши консультанты мне сказала еще полгода назад, что передадут информацию о баннере и снимут его. Они ответили мне, что это вопрос времени, но уже прошло достаточно времени", — рассказал Машуковский.

Сторез блоггера Машуковского. Фото: instagram.com/mashukovsky/
Сторез блоггера Машуковского. Фото: instagram.com/mashukovsky/

Российская модель Виктория Кузнецова родом из Новосибирска, но сейчас проживает в Москве. Когда именно была проведена съемка с девушкой, неизвестно.

"Сколько еще нужно времени "Золотому веку", чтобы они сняли с баннера россиянку? Очень правильный вопрос", — возмутился блогер.

Сторез блоггера Машуковского. Фото: instagram.com/mashukovsky/
Сторез блоггера Машуковского. Фото: instagram.com/mashukovsky/

Ранее YAKTAK и "Общественное" прокомментировали скандал по поводу плагиата сэмплов в песне LALALA.

Также россияне сорвали концерт группы ТНМК.

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Олег Машуковский

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