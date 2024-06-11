"Мати драконів" Емілія Кларк розповіла, як інсульт ледь не коштував їй ролі у "Гри престолів"

Акторка Емілія Кларк. Фото: Reuters

Акторка Емілія Кларк розповіла, як боялася, що боси серіалу "Ігри престолів" звільнять її з популярного серіалу HBO після того, як вона перенесла два інсульти. Наразі 37-річна актриса удостоєна почесного звання за благодійну роботу з людьми, які зіткнулися з такою самою проблемою.

Про це пише Daily Mail.

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Емілія Кларк, яка зіграла Дейєнеріс Таргарієн, перенесла крововилив у мозок у 2011 та 2013 роках, що, за її словами, принесло в її життя "драматичні зміни". Перший крововилив у неї стався відразу після закінчення зйомок першої серії "Ігри престолів", і вона втратила здатність говорити, майже впавши в кому. Після другого крововиливу була потрібна операція, оскільки знімки показали, що пухлина збільшилася вдвічі. Емілія раніше розповідала, що вона відноситься до "дуже невеликого відсотка" людей, які вижили після такого і змогли повністю відновитися: "Коли у вас травма мозку, це так сильно змінює ваше самовідчуття, що вся ваша невпевненість на робочому місці збільшується вчетверо за ніч".

У лютому Емілія та її мати Дженні були удостоєні лицарського звання Британської імперії — MBE — за свою роботу зі створення благодійної організації SameYou щодо боротьби з травмами мозку. Коли актриса лікувалася, вона була вражена тим, наскільки не вистачає персоналу у реабілітаційних службах. Це наштовхнуло її на думку про створення організації.

Емілія Кларк перенесла субарахноїдальний крововилив після того, як на поверхні її мозку розірвалася аневризма — слабке місце у кровоносній судині. Найчастіше такі крововиливи відбуваються у людей віком від 45 до 70 років, і пацієнти можуть відчувати сильну втому, проблеми зі сном, головний біль, порушення зору та втрату рухливості, але Емілія говорила, що її це не торкнулося. Їй довелося пережити операцію після другого крововиливу. У череп їй вживили титанову пластину, але на поверхні голови залишилися шрами.

Вона розповідала, що не боялася померти, але боялася, що її звільнять: "Якщо бути до кінця чесною, мені було соромно. Наче я була зламана. Ніби продюсери могли порахувати, що людина, яку вони найняли, ненадійна".

Емілія Кларк сказала, що для неї було "життєво важливо" бачити, як її мати, яка теж свого часу перенесла операцію з видалення аневризми головного мозку, отримала визнання за благодійну діяльність.

Нагадаємо, стало відомо подробиці хвороби Кейт Міддлтон. А раніше Селін Діон розповіла про свою невиліковну хворобу.