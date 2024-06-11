"Мать драконов" Эмилия Кларк рассказала, как инсульт чуть не стоил ей роли в "Игре престолов"

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Reuters

Актриса Эмилия Кларк рассказала, как боялась, что боссы сериала "Игры престолов" уволят ее из популярного сериала HBO после того, как она перенесла два инсульта. В настоящее время 37-летняя актриса удостоена почетного звания за благотворительную работу с людьми, которые столкнулись с такой же проблемой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, перенесла кровоизлияние в мозг в 2011 и 2013 годах, что, по ее словам, принесло в ее жизнь "драматические изменения". Первое кровоизлияние у нее произошло сразу после окончания съемок первой серии "Игры престолов", и она потеряла способность говорить, почти впав в кому. После второго кровоизлияния требовалась операция, поскольку снимки показали, что опухоль увеличилась вдвое. Эмилия ранее рассказывала, что она относится к "очень небольшому проценту" выживших после такого и смогли полностью восстановиться: "Когда у вас травма мозга, это так сильно меняет ваше самочувствие, что вся ваша неуверенность на рабочем месте увеличивается вчетверо за ночь".

В феврале Эмилия и ее мать Дженни были удостоены рыцарского звания Британской империи — MBE — за работу по созданию благотворительной организации SameYou по борьбе с травмами мозга. Когда актриса лечилась, она поразилась тем, насколько не хватает персонала в реабилитационных службах. Это натолкнуло ее на мысль о создании организации.

Эмилия Кларк перенесла субарахноидальное кровоизлияние после того, как на поверхности ее мозга разорвалась аневризма — слабое место в кровеносном сосуде. Чаще такие кровоизлияния происходят у людей в возрасте от 45 до 70 лет, и пациенты могут испытывать сильную усталость, проблемы со сном, головную боль, нарушение зрения и потерю подвижности, но Эмилия говорила, что ее это не коснулось. Ей пришлось пережить операцию после второго кровоизлияния. В череп ей вживили титановую пластину, но на поверхности головы остались шрамы.

Она рассказывала, что не боялась умереть, но боялась, что ее уволят: "Если быть до конца честной, мне было стыдно. Будто я была сломана. Будто продюсеры могли посчитать, что человек, которого они наняли, ненадежен".

Эмилия Кларк сказала, что для нее было "жизненно важно" видеть, как ее мать, тоже в свое время перенесшая операцию по удалению аневризмы головного мозга, получила признание за благотворительную деятельность.

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