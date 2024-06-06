Кейт Міддлтон може більше ніколи не повернутися до королівської ролі, в якій її полюбили мільйони

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка в березні оголосила про те, що має рак, може більше ніколи не повернутися до королівських обов'язків на тлі хвороби. Зараз Кейт, за повідомленнями джерел із палацу, почувається краще.

Про це повідомляє інсайдер видання Us Weekly.

Читайте також:

Кейт Міддлтон не вийде в люди до кінця року

Крім Кейт, з онкологічним захворюванням зараз також бореться король Карл III. Однак, на відміну від своєї невістки, він з'являється на публіці і продовжує виконувати королівські обов'язки, хоч і в меншому обсязі.

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Одужання Кейт йде добре. Вона не може бачитися з багатьма людьми, тому що через слабкий імунітет вона може чимось заразитися, і вони не хочуть наражати її на ризик, але вона в порядку", — запевняють джерела.

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

За словами іншого інсайдера, команда Кейт "переглядає ту кількість обов'язків, яку вона зможе взяти на себе, коли повернеться": "Вона може ніколи не повернутися в тій ролі, в якій люди бачили її раніше".

У січні Кейт Міддлтон, за офіційними повідомленнями палацу, перенесла операцію на черевній порожнині, після чого перестала з'являтися на публіці. Її відсутність вони списали не так на проблеми зі здоров'ям, але в особисті проблеми. В результаті в мережі з'явилося безліч конспірологічних теорій про те, що ж трапилося з принцесою Уельською насправді і чи взагалі вона жива. Щоб зупинити ці вигадки, Кейт довелося виступити з відеозверненням, в якому вона розповіла, що у неї діагностували рак.

Нагадаємо, принц Вільям вперше вийшов в люди після оголошення діагнозу дружини. А раніше ми писали, що Кейт Міддлтон змусили відкрити світу її страшний діагноз.