Актор із серіалу "Слово пацана" зізнався про те, що його матір живе в Україні — подробиці

Російський актор Микита Кологривий. Фото: росЗМІ

Актор російського серіалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" Микита Кологривий зізнався про те, що його матір живе в Україні, а його вітчим служить в ЗСУ. Він продовжує з нею спілкуватись, однак почувається як "між двох вогнів".

Про це йдеться у російських ЗМІ.

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У актора пропагандистського серіалу Слово пацана вітчим військовий ЗСУ

Наприкінці минулого року серед української молоді набрав популярності російський серіал про казанські банди "Слово пацана. Кровь на асфальте". Більшість українців назвала серіал російською пропагандою, яка мотивувала підлітків провокувати бійки як герої серіалу, потрапляти у в'язницю, а звідти йти воювати проти України.

Серіал вже втратив свою популярність, однак досі випливають скандальні подробиці про його героїв.

З'ясувалось, що у актора, який зіграв "Кащея" Микити Кологривого, рідна мати живе в Україні, а її чоловік, тобто вітчим артиста, служить у ЗСУ.

Кологривий розповів про те, що продовжує спілкуватися із мамою під час війни, однак в них не рідко виникають конфлікти і він почуває себе ніби "між двох вогнів".

"Кащей" у серіалі "Слово пацана". Фото: скриншот YouTube

"У неї чоловік військовий український. Тому я ніби між вогнів перебуваю", — розповів він російській журналістці.

"Кащей" вже встиг потрапити у в'язницю у своєму юному віці. Наприкінці березня його заарештували на 7 діб за дебош у кафе в Новосибірську. Він перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння чіплявся до офіціантки та вчинив бійку з охоронцями.

Нагадаємо, російський репер Моргенштерн звинуватив свого продюсера у змові з Кремлем. А також чоловік російської інфо-циганки Бліновської пішов вбивати українців.