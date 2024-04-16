Актер из сериала "Слово пацана" признался, что его мать живет в Украине.

Российский актер Никита Кологривый. Фото: росСМИ

Актер русского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте " Никита Кологривый признался в том, что его мать живет в Украине, а его отчим служит в ВСУ. Он продолжает с ней общаться, однако чувствует себя как "между двумя огнями".

Об этом говорится в российских СМИ.

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У актера пропагандистского сериала Слово пацана отчим военный ВСУ

В конце прошлого года среди украинской молодежи набрал популярность российский сериал о казанских бандах "Слово пацана. Кровь на асфальте". Большинство украинцев назвали сериал российской пропагандой, которая мотивировала подростков провоцировать драки, как герои сериала, попадать в тюрьму, а оттуда идти воевать против Украины.

Сериал уже потерял свою популярность, однако до сих пор вытекают скандальные подробности о его героях.

Выяснилось, что у актера, сыгравшего "Кащея" Никиты Кологривого, родная мать живет в Украине, а ее муж, то есть отчим артиста, служит в ВСУ.

Кологривый рассказал о том, что продолжает общаться с мамой во время войны, однако у них не редко возникают конфликты и он чувствует себя как "между двумя огнями".

"Кащей" в сериале "Слово пацана". Фото: скриншот YouTube

"У нее муж военный украинский. Поэтому я будто между огней нахожусь", — рассказал он российской журналистке.

"Кащей" уже успел попасть в тюрьму в своем юном возрасте. В конце марта он был арестован на 7 суток за дебош в кафе в Новосибирске. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к официантке и устроил драку с охранниками.

Напомним, российский рэпер Моргенштерн обвинил своего продюсера в сговоре с Кремлем. А также муж российской инфо-цыганки Блиновской пошел убивать украинцев.