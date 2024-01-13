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YAKTAK випустив атмосферний кліп на пісню для Євробачення-2024

13 січня 2024 12:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
YAKTAK випустив атмосферний кліп на пісню для Євробачення-2024
YAKTAK. Фото: кліп на пісню "LALALA"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співак YAKTAK представив кліп на пісню "LALALA", з якою він змагається у Нацвідборі Євробачення-2024. Трек присвячений дівчині, яка була не дуже слухняною у стосунках.

Кліп випустили на YouTube.

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YAKTAK випустив кліп на пісню  "LALALA"

Артист YAKTAK випустив кліп на пісню "LALALA". Атмосфера відео та самого треку нагадує атмосферу юнацького кохання, коли є страждання, нерозуміння, але сильні почуття затьмарюють розум.

Співак вибрав типовий для нього антураж — автомобілі, танці, графітті і чуттєве виконання.

"Євробачення — це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, я дивився конкурс і уявляв себе на його сцені. Я постарався зробити крутий, запальний трек. Зробив все можливе від себе і вклав всю свою душу і внутрішній вогонь. Я зробив такий хук, щоб пісня запам’ятовувалась одразу і вся Європа наспівувала її", — представив виконавець.

Він разом з іншими 10 українськими артистами позмагається 3 лютого за можливість представити Україну на Євробаченні-2024.

Раніше відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024.

Також українка хоче представляти Молдову на Євробаченні-2024.

Україна
співак
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YAKTAK
Євробачення-2024

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