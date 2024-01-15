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Медиаэксперт спрогнозировал, кто победит на Нацотборе Евровидения-2024

15 января 2024 18:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Медиаэксперт спрогнозировал, кто победит на Нацотборе Евровидения-2024
Сцена Евровидения. Фото: Общественное
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Медийный эксперт Денис Путинцев дал прогноз о победителе на Нацотборе-2024. Он выделил трех кандидатов, которые, по его мнению, самые интересные.

Об этом он рассказал изданию УНИАН.

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Больше всего шансов на победу у Alyona Alyona и Jerry Heil

Денис Путинцев считает, что больше всего шансов у дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil. Им для успеха нужен только хороший номер, потому что песня неплохая.

"Хорошие шансы есть у старой гвардии под названием Alyona Alyona и Jerry Heil. У них достаточно интересный трек. И если будет правильный performance, то по всей вероятности, они могут достойно представить нашу страну на Евровидении", — сказал эксперт.

Melovin снова может поехать на Евровидение

Путинцев считает, что за первое место может сразиться и певец Melovin. Он опытный и очень экстравагантный.

"Он уже участвовал в Евровидении, поэтому это большой для него плюс. Он знает конкурс изнутри, и он на этом делает акцент. Его песня в музыкальном плане конкретно подходит для Евровидения. Зная, какой он яркий персонаж, он не подкачает", — сказал Денис.

Также на победу может претендовать коллектив NAHABA

Тройку фаворитов эксперта закрывает уже попавший в скандал коллектив NAHABA. Украинцы услышали в их конкурсной песне знакомую мелодию с трека "Нас не догонят" российской группы "Тату" и обвинили в плагиате

"Да, очень похожие песни, но если все правильно обыграть, правильно подать на сцене и добавить, что один из участников группы служит в ЗСУ, то у них есть все шансы. Эта истерия и крик о том, что происходит и куда смотрит вся Европа, может иметь правильную для нас историю", — отметил эксперт.

Ранее шансы на победу Украины в Евровидении выросли после анонса песен участников.

Также YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024.

Alyona Alyona
Melovin
Jerry Heil
украинские звезды
конкурс
Евровидение-2024

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