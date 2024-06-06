Медичні препарати творять дива — у мережі вражені неймовірно схудлою Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі показала струнку фігуру на яскравих знімках у своєму Instagram. 39-річна знаменитість позувала на зеленому пластиковому ящику в прозорому кроп-топі та крихітних шортах.
Відповідний допис Кеті зробила у соціальній мережі.
Нові форми Кеті Перрі
Зірка продемонструвала свій підтягнутий живіт і ноги, сидячи на контейнері в туфлях і піджаку. У мережі одразу зробили висновок, що Кеті схудла завдяки відомому препарату, який так полюбляють знаменитості у Голлівуді.
"Медичний препарат. Вона ніколи не була худою".
"Ін'єкції для схуднення, правда? Вона ніколи не виглядала такою худою...Мені здається, що це трохи занадто".
"Ще один клієнт відомих ін'єкцій".
"Магія медичного препарату", — коментують у мережі.
Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної фізичної форми. Медикамент зазвичай використовують у лікуванні діабету, він значно знижують апетит, вводиться у руки, стегна та живіт.
Ходять чутки, що Перрі збирається повернутись з музичним шоу, яке журналіст Деріл Дейно називає "найбільшим музичним поверненням після Мерайї Кері.
На сьогоднішній день Кеті випустила шість студійних альбомів, останнім з яких стала Smile у 2020 році.
У грудні 2023 року повідомлялося, що поп-суперзірка завершує роботу над своїм "найособистішим альбомом за всю історію" після Smile і виконає його для британських публіки наприкінці 2024 року.
Нагадаємо, пластичний хірург розповів, хто з зірок схуд завдяки лікам. А раніше ми писали, що співачка Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів.
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