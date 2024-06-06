Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Медичні препарати творять дива — у мережі вражені неймовірно схудлою Кеті Перрі arrow

Медичні препарати творять дива — у мережі вражені неймовірно схудлою Кеті Перрі

6 червня 2024 09:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Медичні препарати творять дива — у мережі вражені неймовірно схудлою Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Кеті Перрі показала струнку фігуру на яскравих знімках у своєму Instagram. 39-річна знаменитість позувала на зеленому пластиковому ящику в прозорому кроп-топі та крихітних шортах.

Відповідний допис Кеті зробила у соціальній мережі.

Читайте також:

Нові форми Кеті Перрі

Зірка продемонструвала свій підтягнутий живіт і ноги, сидячи на контейнері в туфлях і піджаку. У мережі одразу зробили висновок, що Кеті схудла завдяки відомому препарату, який так полюбляють знаменитості у Голлівуді.

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

"Медичний препарат. Вона ніколи не була худою".

"Ін'єкції для схуднення, правда? Вона ніколи не виглядала такою худою...Мені здається, що це трохи занадто".

"Ще один клієнт відомих ін'єкцій".

"Магія медичного препарату", — коментують у мережі.

Спеціальний препарат вартістю 900 доларів за дозу, за чутками, допоміг багатьом досягти ідеальної фізичної форми. Медикамент зазвичай використовують у лікуванні діабету, він значно знижують апетит, вводиться у руки, стегна та живіт.

 

 

Ходять чутки, що Перрі збирається повернутись з музичним шоу, яке журналіст Деріл Дейно називає "найбільшим музичним поверненням після Мерайї Кері.

На сьогоднішній день Кеті випустила шість студійних альбомів, останнім з яких стала Smile у 2020 році.

У грудні 2023 року повідомлялося, що поп-суперзірка завершує роботу над своїм "найособистішим альбомом за всю історію" після Smile і виконає його для британських публіки наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, пластичний хірург розповів, хто з зірок схуд завдяки лікам. А раніше ми писали, що співачка Крістіна Агілера схудла на 18 кілограмів.

схуднення
зірки
закордонні зірки
Кеті Перрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня