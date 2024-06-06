Медицинские препараты творят чудеса — в сети поражены невероятно похудевшей Кэти Перри

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Певица Кэти Перри показала стройную фигуру на ярких снимках в своем Instagram. 39-летняя знаменитость позировала на зеленом пластиковом ящике в прозрачном кроп-топе и крошечных шортах.

Соответствующий пост Кэти сделала в социальной сети.

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Звезда продемонстрировала свой подтянутый живот и ноги, сидя на контейнере в ботинках и пиджаке. В сети сразу заключили, что Кэти похудела благодаря известному препарату, который так любят знаменитости в Голливуде.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

"Медицинский препарат. Она никогда не была худой".

"Инъекции для похудения, правда? Она никогда не выглядела такой худой...Мне кажется, что это немного слишком".

"Еще один клиент известных инъекций".

"Магия медицинского препарата", — комментируют в сети.

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используется в лечении диабета, он значительно снижает аппетит, вводится в руки, бедра и живот.

Ходят слухи, что Перри собирается вернуться с музыкальным шоу, которое журналист Дэрил Дэйно называет "самым большим музыкальным возвращением после Мэрайи Кэри".

На сегодняшний день Кэти выпустила шесть студийных альбомов, последним из которых стал Smile в 2020 году.

В декабре 2023 года сообщалось, что поп-суперзвезда завершает работу над своим "самым личным альбомом за всю историю" после Smile и исполнит его для британских публики в конце 2024 года.

Напомним, пластический хирург рассказал, кто из звезд похудел благодаря лекарствам. А раньше мы писали, что певица Кристина Агилера похудела на 18 кг.