Меган Фокс кардинально змінила імідж

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс продовжує експериментувати із зовнішністю. Ще недавно вона ходила з довгим блакитним волоссям, а тепер знову стала брюнеткою і, до того ж, коротко підстриглася.

Відповідні фото з'явились на сторінці у Instagram Меган.

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Знову брюнетка Меган Фокс

Акторка на фото позує, демонструючи нову зачіску та яскраву помаду. "Знову брюнетка", — коментує знімки вона.

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Можна лише здогадуватися, чи пов'язана нова стрижка Меган із проблемами в особистому житті, проте нещодавно стало відомо, що актриса та Колсон Бейкер, більш відомий як Machine Gun Kelly, намагаються налагодити стосунки. З цією метою знаменитості навіть ходять до психотерапевта.

"Вони продовжують терапію і дуже відкрито говорять один з одним про свої почуття, постійно перебувають у процесі діалогу. У них були проблеми з довірою, але вони обоє намагаються бути вірними своїй спільній меті бути разом назавжди", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, Меган Фокс дала пораду зі стосунків. А раніше Фокс вразила синім кольором волосся.