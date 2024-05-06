Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Меган Фокс кардинально змінила імідж arrow

Меган Фокс кардинально змінила імідж

6 травня 2024 07:25
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс кардинально змінила імідж
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Меган Фокс продовжує експериментувати із зовнішністю. Ще недавно вона ходила з довгим блакитним волоссям, а тепер знову стала брюнеткою і, до того ж, коротко підстриглася.

Відповідні фото з'явились на сторінці у Instagram Меган.

Читайте також:

Знову брюнетка Меган Фокс

Акторка на фото позує, демонструючи нову зачіску та яскраву помаду. "Знову брюнетка", — коментує знімки вона.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Можна лише здогадуватися, чи пов'язана нова стрижка Меган із проблемами в особистому житті, проте нещодавно стало відомо, що актриса та Колсон Бейкер, більш відомий як Machine Gun Kelly, намагаються налагодити стосунки. З цією метою знаменитості навіть ходять до психотерапевта.

"Вони продовжують терапію і дуже відкрито говорять один з одним про свої почуття, постійно перебувають у процесі діалогу. У них були проблеми з довірою, але вони обоє намагаються бути вірними своїй спільній меті бути разом назавжди", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, Меган Фокс дала пораду зі стосунків. А раніше Фокс вразила синім кольором волосся.

імідж
Меган Фокс
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер