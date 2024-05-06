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Меган Фокс кардинально сменила имидж

6 мая 2024 07:25
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс кардинально сменила имидж
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Меган Фокс продолжает экспериментировать с внешностью. Еще недавно она ходила с длинными голубыми волосами, а теперь снова стала брюнеткой и, к тому же, коротко подстриглась.

Соответствующие фото появились на странице Instagram Меган.

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Снова брюнетка Меган Фокс

Актриса на фото позирует, демонстрируя новую прическу и яркую помаду. "Снова брюнетка", — комментирует снимки она.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Можно лишь догадываться, связана ли новая стрижка Меган с проблемами в личной жизни, но недавно стало известно, что актриса и Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, пытаются наладить отношения. С этой целью знаменитости даже ходят к психотерапевту.

"Они продолжают терапию и очень открыто говорят друг с другом о своих чувствах, постоянно находятся в процессе диалога. У них были проблемы с доверием, но они оба пытаются быть верны своей общей цели быть вместе навсегда", — рассказал инсайдер.

Напомним, Меган Фокс дала совет по отношениям. А раньше Фокс поразила синим цветом волосы.

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