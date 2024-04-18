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Меган Фокс на тлі чуток про пластику показала себе без макіяжу

18 квітня 2024 11:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс показалась без макіяжу— фото
Американська акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська акторка та модель Меган Фокс, яка полюбляє яскраві образи та макіяж, здивувала своїх шанувальників. Зірка з'явилась перед об'єктивом камери без макіяжу.

Відповідну світлину вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Меган Фокс показала себе без косметики

Знаменитість, яка раніше образила українок та назвала їх "надувними ляльками", показала себе без косметики. 

Зірка Голлівуду зробила селфі у своїй ванній кімнаті.  Вона вдягнула чорний топ і піжамні штани у червоно-чорну клітинку. Акторка зізналася, що має нарощене волосся, і показала, якими засобами відновлює його після зачісок на відомому музичному фестивалі Coachella.

"Відновлюю волосся (і 26 дюймів (66 см) нарощування) після coachella", — зазначила акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Раніше зірка зізнавалася в тому, що робила собі ринопластику (змінила ніс) та колола ботокс і філери в обличчя.

Шанувальники настільки звикли до яскравого макіяжу на її обличчі, що одразу не впізнали зірку без "марафету". Частина підписників побачила у ній Кім Кардаш'ян, а дехто навіть розгледів у Меган Фокс "вагітний" животик.

Меган Фокс без косметики
Коментарі під постом Меган Фокс. Фото:  скриншот Instagram

Нагадаємо, Меган Фокс змінила імідж. А також акторка закликала жінок "не витрачати енергію на чоловіків".

косметика
пластична хірургія
Меган Фокс
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