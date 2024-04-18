Меган Фокс показалась без макіяжу— фото

Американська акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Американська акторка та модель Меган Фокс, яка полюбляє яскраві образи та макіяж, здивувала своїх шанувальників. Зірка з'явилась перед об'єктивом камери без макіяжу.

Відповідну світлину вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Меган Фокс показала себе без косметики

Знаменитість, яка раніше образила українок та назвала їх "надувними ляльками", показала себе без косметики.

Зірка Голлівуду зробила селфі у своїй ванній кімнаті. Вона вдягнула чорний топ і піжамні штани у червоно-чорну клітинку. Акторка зізналася, що має нарощене волосся, і показала, якими засобами відновлює його після зачісок на відомому музичному фестивалі Coachella.

"Відновлюю волосся (і 26 дюймів (66 см) нарощування) після coachella", — зазначила акторка.

Раніше зірка зізнавалася в тому, що робила собі ринопластику (змінила ніс) та колола ботокс і філери в обличчя.

Шанувальники настільки звикли до яскравого макіяжу на її обличчі, що одразу не впізнали зірку без "марафету". Частина підписників побачила у ній Кім Кардаш'ян, а дехто навіть розгледів у Меган Фокс "вагітний" животик.

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Нагадаємо, Меган Фокс змінила імідж. А також акторка закликала жінок "не витрачати енергію на чоловіків".