Меган Фокс показалась без макияжа.

Американская актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Американская актриса и модель Меган Фокс, которая любит яркие образы и макияж, удивила своих поклонников. Звезда предстала перед объективом камеры без макияжа.

Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице Instagram.

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Меган Фокс показала себя без косметики

Знаменитость, которая ранее обидела украинок и назвала их "надувными куклами", показала себя без косметики.

Звезда Голливуда сделала селфи в своей ванной комнате. Она надела черный топ и пижамные брюки в красно-черную клеточку. Актриса призналась, что имеет наращенные волосы, и показала, какими средствами восстанавливает их после причесок на известном музыкальном фестивале Coachella.

"Восстанавливаю волосы (и 26 дюймов (66 см) наращивания) после coachella", — отметила актриса.

Раньше звезда признавалась в том, что сделала себе ринопластику (сменила нос) и колола ботокс и филлеры в лицо.

Поклонники настолько привыкли к яркому макияжу на ее лице, что сразу не узнали звезду без "марафета". Часть подписчиков увидела в ней Ким Кардашьян, а некоторые даже разглядели у Меган Фокс "беременный" животик.

Комментарии под постом Меган Фокс. Фото: скриншот Instagram

Напомним, Меган Фокс сменила имидж. А также актриса призвала женщин "не тратить энергию на мужчин".