Меган Фокс показалась без макияжа.

Меган Фокс на фоне слухов о пластике показала себя без макияжа
Американская актриса и модель Меган Фокс, которая любит яркие образы и макияж, удивила своих поклонников. Звезда предстала перед объективом камеры без макияжа.
Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице Instagram.
Меган Фокс показала себя без косметики
Знаменитость, которая ранее обидела украинок и назвала их "надувными куклами", показала себя без косметики.
Звезда Голливуда сделала селфи в своей ванной комнате. Она надела черный топ и пижамные брюки в красно-черную клеточку. Актриса призналась, что имеет наращенные волосы, и показала, какими средствами восстанавливает их после причесок на известном музыкальном фестивале Coachella.
"Восстанавливаю волосы (и 26 дюймов (66 см) наращивания) после coachella", — отметила актриса.
Раньше звезда признавалась в том, что сделала себе ринопластику (сменила нос) и колола ботокс и филлеры в лицо.
Поклонники настолько привыкли к яркому макияжу на ее лице, что сразу не узнали звезду без "марафета". Часть подписчиков увидела в ней Ким Кардашьян, а некоторые даже разглядели у Меган Фокс "беременный" животик.
Напомним, Меган Фокс сменила имидж. А также актриса призвала женщин "не тратить энергию на мужчин".
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