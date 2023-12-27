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Меган Фокс з'явилась на публіці у сміливому вбранні після одкровень про невдалу вагітність

27 грудня 2023 16:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Меган Фокс з'явилась на публіці у відвертому вбранні після одкровень про невдалу вагітність
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Меган Фокс вийшла в люди на побачення з нареченим Machine Gun Kelly. Зірку "Трансформерів" побачили вперше після того, як стало відомо, що вона перенесла позаматкову вагітність.

Про це пише Daily Mail.

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37-річна актриса приміряла білу сукню з вирізами. Пару бачили, коли вони виходили з улюбленого знаменитостями ресторану Нобу в Малібу. Пізніше акторка з 33-річним поп-панк-репером сіли авто.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfckingfox/

Меган поєднала образ із прозорими підборами, білим пальто, накинутим на плечі, срібним намистом і клатчем у тон.

Нещодавно Меган розповіла, що у неї була позаматкова вагітність.

 

Меган Фокс з Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid
Меган Фокс з Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid

 

Меган Фокс з Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid
Меган Фокс з Machine Gun Kelly. Фото: BackGrid

"У мене були інші речі, про які я не збираюся говорити, тому що не дай Бог, у світі буде переполох", — сказала Меган.

Позаматкова вагітність — це коли запліднена яйцеклітина імплантується та росте за межами основної порожнини матки, і є основною причиною смерті в першому триместрі.

"Кохання дійсно зробило це трагічним для мене і залишило багато горя то страждань. Тож я багато писала про це. Про це Machine Gun Kelly писав, написав пару пісень про викидень", — говорить зірка.

Меган Фокс виховує трьох синів віл свого колишнього чоловіка Брайана Остіна Гріна. 

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