Меган Фокс наконец-то призналась, какие пластические операции делала

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Американская актриса Меган Фокс впервые рассказала обо всех своих пластических операциях. 37-летнюю звезду всегда подозревали в этом, поскольку за последние 15 лет ее внешность сильно изменилась, однако она никогда публично не комментировала эту тему.

Меган рассказала о манипуляциях с внешностью в подкасте Call Her Daddy .

Читайте также:

Меган Фокс сделала первую операцию в 21 год

Актриса несколько раз делала операции по увеличению и подтяжке груди. Первый раз Меган увеличила грудь в 21 год, между съемками первой и второй части "Трансформеров", впоследствии принесших ей популярность. Потом была операция после рождения детей и еще одна совсем недавно. В последний раз актриса попросила сделать ей настолько большую грудь, насколько это в принципе возможно для ее телосложения, потому что не хотела проходить через это еще раз.

"Из-за того, что мне вообще пришлось это делать, я решила, что заслуживаю награды за свои страдания. Я не хотела проснуться после наркоза и увидеть размер B, в этом не было бы никакого смысла. Мне неважно, что сейчас в моде, а что нет": сделайте мне грудь, как у стриптизерши в 1990-х. Лучше я проснусь с самой большой грудью, которую только может вместить мое тело. Так я сказала своему врачу — так он и сделал", — говорит звезда.

Упреки в том, что нужно было выбрать размер поменьше, актриса отвергает: "У меня размер 32 D, это не так много. Грудь только кажется большой — потому что я сама по себе миниатюрна. Но если бы можно было сделать грудь еще больше, я сделала б".

Меган подчеркнула, что она вообще не любит ложиться под нож и для нее это всегда "травматический" опыт.

"Я не очень хорошо переношу наркоз, так что любое хирургическое вмешательство для меня — это серьезное дело. Перед каждой операцией я обязательно встречаюсь со всеми своими врачами и даже узнаю, были ли у них какие-то "знаки" — вдруг кто-то видел сову или ворона, наступил на паука или заметил мертвых пауков…Я очень боюсь умереть на операционном столе под наркозом, поэтому врачам приходится это терпеть. Так что я не отношусь к пластическим операциям легкомысленно. И потому у меня не так много их и было", — рассказала знаменитость.

Кроме маммопластики, еще в юности актриса сделала ринопластику, но только один раз, а не несколько, в чем ее постоянно подозревают: "Обо мне постоянно говорят, что я сделала шесть-семь-восемь ринопластик. Это просто невозможно. У меня бы уже тогда развился некроз и отвалился нос. Я сделала ринопластику, когда мне было 23 года, и с тех пор больше ничего со своим носом не делала".

У Меган была еще одна пластическая операция, но какая именно — актриса рассказывать не стала: "Это не очень распространенная операция, люди даже не подозревают о таком. Сделали очень хорошо".

В интервью звезда рассказала не только о том, какие операции она производила, но и какие не делала. По словам актрисы, она никогда в жизни не делала никакой подтяжки лица, хотя в этом ее и чаще всего подозревают. Да, она колет ботокс и у нее есть филеры в щеках, скулах и подбородке, но больше с лицом Меган ничего не делала.

"Я не делала лицевой лифтинг — ни средней зоны лица, ни зоны бровей. Я не удаляла "комки Биша", не делала нити, не делала липосакцию. Я вообще очень худая, у меня в принципе недостаток жира в теле и на лице, так что я никогда его не буду откуда-то удалять, только буду набирать", — сказала Меган.

Операцию по увеличению и подтяжке ягодиц Меган Фокс тоже не делала. Она призналась, что мечтает об этом.

Меган Фокс с юности страдает дисморфофобией, то есть не любит и не принимает свое тело. Актриса рассказывала, что на протяжении многих лет не было момента, когда ей нравилось то, как она выглядит. На восприятие своего облика сильно повлияло и мнение окружающих.

Напомним, Меган Фокс поразила откровенным выходом на публике. А раньше Фокс призналась, что не любит раздеваться на гламурных мероприятиях.