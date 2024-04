Меган Фокс підтримує спілкування з колишнім — фото

Американська акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Американська акторка та модель Меган Фокс завітала на день народження до свого колишнього нареченого Machine Gun Kelly, якому 22 квітня виповнилося 34 роки. Пара мала щасливий вигляд.

Відповідні світлини репер опублікував на своїй сторінці Instagram.

Колишній Меган Фокс запросив її на день народження

Відомий репер поділився у соціальній мережі святковими знімками. На них Machine Gun Kelly похизувався подарунками та показав, як пройшла організована ним вечірка. На неї завітали виконавець "Bad Things" в оточенні відомих друзів, серед яких Post Malone, Thundercat, Mod Sun і його колишня наречена акторка Меган Фокс.

"Жанр: день народження", — лаконічно підписав світлини репер.

На святкову вечірку Меган обрала темний спортивний костюм, короткий топ, який підкреслив її форми та кеди. Доповнила образ зірка сріблясто-фіолетовими локонами, кількома ланцюжками-чокерами, а також зробила свої фірмові темні смокі-айз і яскраві вії.

Іменинник вдягнув блакитну футболку, прикрашену спереду зображенням реперки Nelly із написом "Must be the money" та відсилкою до її хіта "Ride wit Me". Доповнив своє вбрання репер вдягнув чорними джогерами та синьо-білими кросівками.

Що відомо про стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Пара познайомилась у 2020 році на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". Через рік коханий Фокс зробив їй пропозицію. Закохані збиралися відіграти весілля у готичному стилі, однак в їх стосунках почався складний період.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: REUTERS

Відомо, що пара протягом тривалого часу намагалася врятувати кохання відвідуючи психолога. У березні 2024 року Меган зізналася, що скасувала весілля з коханим-репером.

